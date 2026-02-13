Haberler

Akın Gürlek ilk kez açıkladı: Alo Adalet Hattı kuracağız

Güncelleme:
Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından katıldığı televizyon programında Akın Gürlek, Alo Adalet Hattı kurulacağını açıkladı. Gürlek hattın ayrıntılarına ilişkin ise "CİMER gibi olacak. Şu an Türkiye'nin en büyük sorunu dava süreçlerinin gecikmesi. Vatandaşlar bu konuda çok mağdur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ALO ADALET HATTI KURULUYOR

Akın Gürlek, canlı yayında Alo Adalet Hattı kurulacağını açıkladı. Gürlek hattın ayrıntılarına ilişkin ise "CİMER gibi olacak. Şu an Türkiye'nin en büyük sorunu dava süreçlerinin gecikmesi. Vatandaşlar bu konuda çok mağdur" ifadelerini kullandı.

"MAĞDURİYETLERİ EN KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ"

"Örneğin 17 celsedir boşanma davası bitmemiş ya da bir kira davası 8 celsedir devam ediyor" diyen Gürlek, "Hattı arayacaklar. Yargıdaki mağduriyetleri inşallah en kısa sürede çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Haberler.com
