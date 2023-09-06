Akhisar-Gördes Karayolu Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Ak Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, yapımı devam eden Akhisar- Gördes karayoluyla ilgili olarak, "Akhisar- Gördes ve Güneşli-Demirci arasında devam eden çalışmaları yürüten firmalarımız teknik anlamda çok güçlü firmalar. Bu firmalar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek ve her iki karayolunu en kısa sürede hizmete alacaklar" dedi.

Ak Parti'li Baybatur, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürleri ilçe Gördes ilçesinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Gördes Kaymakamlığı ve Gördes Belediyesi tarafından, 5 Eylül Kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket ve madalyalarını veren Baybatur, halk oyunları ile öğrencilerin geçişini ilgi ile izledi. Karayolları 2 Bölge Müdürü Murat Gönenli ile Akhisar-Gördes arasında yapımına devam edilen karayolu çalışmalarını inceleyen Baybatur, Karayolları ve çalışmaları yürüten firma yetkililerinden bilgi aldı. Akhisar ve Gördes'i birbirine bağlayan kara yolunda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, bölgedeki mevsimsel şartlara göre çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanacağını söyledi. Karayolundaki çalışmaların çeşitli nedenlerle yaşanan aksaklıklardan dolayı tamamlanmasının uzadığını dile getiren Baybatur, şöyle konuştu: "Akhisar ve Gördes arasında yapımı devam karayolu çalışmalarını, Karayolları 2. Bölge Müdürümüz ve Gördes belediye başkanımız ile birlikte yerine inceledik. Burada devam eden çalışmaları çeşitli nedenlerden dolayı tamamlanamadı. Şu an burada hep birlikte gördüğümüz gibi çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bununla birlikte Güneşli ve Demirci arasında devam eden yol çalışmalarının da süratli bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar mevsimler şartlara göre en kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Akhisar-Gördes ve Güneşli-Demirci arasında devam eden çalışmaları yürüten firmalarımız teknik anlamda çok güçlü firmalar. Bu firmalar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek ve her iki karayolunu en kısa sürede hizmete alacaklar. Emekleri için şantiye çalışanlarına, sabırları içinde Gördesli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Baybatur, buradaki incelemelerinin ardından DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan ile Gördes ilçesindeki tarımsal sulama alanlarını inceledi.

Baybatur'a ziyaretlerinde, Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Halil Erden, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan ile partili yöneticiler eşlik etti. - MANİSA