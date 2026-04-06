Akçakoca Belediye Meclisi'nde gergin anlar

Düzce'nin Akçakoca Belediyesi Meclis toplantısında CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak, harcamaları eleştiren AK Partili Meclis Üyesi Zafer Küçük ile tartıştı. Tartışma sırasında basın mensuplarının üzerine yürüyen Albayrak, gazetecileri toplantıdan kovdu ve toplantı ertelendi.

Akçakoca Belediyesi'nin nisan ayı toplantısının ilk birleşimi yapıldı. Oturumda AK Partili Meclis Üyesi Zafer Küçük, Akçakoca Belediyesi'nin denetim raporlarındaki bazı harcamaları eleştirdi ve raporu okuyarak harcamaları sıralamaya başladı. Bu sırada Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yerinden kalkarak, Meclis Üyesi Küçük'ün yaptığı açıklamanın kanuna aykırı olduğunu, denetim rapor sonuçlarının meclis toplantısında açıklayamayacağını ve basına servis edilemeyeceğini ileri sürdü. Çıkan tartışma üzerine verilen aranın ardından Başkan Albayrak, meclis üyelerine "Bu memlekette hırsıza hırsız diyeceksiniz" diyerek tepki gösterdi. Ardından meclis toplantısını görüntülemeye çalışan basın mensuplarını fark eden Albayrak, "Ne çekiyorsun" diyerek basın mensuplarının üzerine yürüdü. Araya girenlerin ayırması ile Albayrak uzaklaştırılırken, zabıta ve belediye çalışanları basın mensuplarını toplantıdan dışarı çıkardı. Meclis toplantısının ertelendiği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
