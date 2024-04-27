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Akaryakıt istasyonuna uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki akaryakıt istasyonu ziyareti sırasında bir vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi. Erdoğan, "Sigarayı bıraktım diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. Cumhurbaşkanın sana böyle tavsiyede bulundu, bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın. Bu anlık mesele. Kadıncağıza zulüm, cebine zulüm" diyerek vatandaşı ikna etti. Bu sözlerin ardından sigara kullanan vatandaş, "Bıraktım cumhurbaşkanım" derken, paketini de Erdoğan'ın talimatıyla görevlilere verdi.

İstanbul Üsküdar'da akaryakıt istasyonunu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşa sigara bıraktırdı. Erdoğan, "Sigarayı bıraktım diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. Cumhurbaşkanın sana böyle tavsiyede bulundu, bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın. Bu anlık mesele. Kadıncağıza zulüm, cebine zulüm" deyince sigara kullanan vatandaş, "Bıraktım cumhurbaşkanım." diyerek ikna oldu.

Akaryakıt istasyonuna uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı

ERDOĞAN AKARYAKIT İSTASYONUNU ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

VATANDAŞLARDAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi. Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Akaryakıt istasyonuna uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞA SİGARA BIRAKTIRDI

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir vatandaş arasında geçen sigara diyaloğu ise gülümsetti. Vatandaştan sigarayı bırakmasını isteyen Erdoğan, "Sigarayı bıraktım diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. Cumhurbaşkanın sana böyle tavsiyede bulundu, bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın. Bu anlık mesele. Kadıncağıza zulüm, cebine zulüm." dedi.

"BIRAKTIM CUMHURBAŞKANIM"

Bu sözlerin ardından sigara kullanan vatandaş, "Bıraktım Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi. Daha sonra Erdoğan vatandaşın cebindeki sigarayı isteyerek orada bulunan yetkililere vermesini istedi.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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