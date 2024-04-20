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AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim

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Taktığı 562 bin liralık saatle dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyanın gündemine oturan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt geldi. Yenişehirlioğlu, "Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de ziyaretine gelenlerle fotoğrafını çekip, "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla paylaşmıştı. Yenişehirlioğlu'nun kolundaki 562 bin liralık saat kısa sürede gündem oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Bahadır Yenişehirlioğlu söz konusu paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi de etiketlemişti. Paylaşımın altına vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi. AK Partili vekil tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim

"SAATİMİ TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Gündemdem düşmeyen konuyla ilgili Yenişehirliğioğlu'ndan açıklama geldi. Saati helal yoldan kazandığı parayla aldığını belirten Yenişehirliğioğlu, "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerimize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

İşte Yenişehirliğioğlu'nun o paylaşımı;

AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim

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Kaynak: Haberler.com / Politika

Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti Sosyal Medya Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (15)

Emre ARI:

Helal olsa bile, Allah israf edenleri sevmez Vekil Bey.

112
4
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aristoteles:

Emekli inim inim inlityor bunlar şaşaaadan geri durmuyor daha bunlar görünen buzdağının 1cm si bile değil altta yatan ŞAAŞAADAN EMEKLİYE ZAM BİLE VEREMEDİLER

yanıt45
yanıt4
kripto para:

haberi varmi

yanıt11
yanıt2
Serhan Soylu:

Komşusu açken tok gezen bizden değildir diyor Peygamber efendimiz.. Siz kimdensiniz ???

96
4
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okan:

komşusu açken tok yatan bizden değildir!!!

60
2
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Verdik y gorduk etkiyi:

Helal yoldan 600binlik saat edinip bu milletin kendisi olamazsin. Cunku millet su an buyuk sikintida. Ve sen milletin vergisiyle maasini aliyorsun. Saatinin parasini millet verdi. Bu milletin ta kendisiysen eger, bu zor gunlerde milletten aldigini millete geri vermen gerekir. Saat almak yerine fakir doyurman gerekir

42
1
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Demir Acer:

Tamam hacım biz inandık tabiki helal yoldan)))

35
2
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Yalcin Kocer:

Keşke bana hediye etse

18
7
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Erol Balık:

eminim öyledir

17
1
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Murat Kara:

helal yolla bizim niye yoktur o saatin parasına bile deyil pilinin parası yoktur

13
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