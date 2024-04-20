AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de ziyaretine gelenlerle fotoğrafını çekip, "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla paylaşmıştı. Yenişehirlioğlu'nun kolundaki 562 bin liralık saat kısa sürede gündem oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Bahadır Yenişehirlioğlu söz konusu paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi de etiketlemişti. Paylaşımın altına vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi. AK Partili vekil tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

"SAATİMİ TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Gündemdem düşmeyen konuyla ilgili Yenişehirliğioğlu'ndan açıklama geldi. Saati helal yoldan kazandığı parayla aldığını belirten Yenişehirliğioğlu, "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerimize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

İşte Yenişehirliğioğlu'nun o paylaşımı;