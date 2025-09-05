AK Partili Yazıcı: Terörsüz Türkiye hedefinde önemli ölçekte yol aldık

AK Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terörsüz Türkiye' olarak nitelediğimiz bu hedefi ile ilgili somutlaşmış söylemleri ve ortaya konmuş iradelerin neredeyse bir ay sonra, başlangıcının 1 yılı dolmuş olacak. Bu konuda da belli bir ölçekte de yol almış bulunuyoruz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ' Türkiye Buluşmaları' kapsamında partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katıldı. Programda Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ve İl Başkanı Ömer İler ile partililer yer aldı. Burada konuşan Yazıcı, Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz var. 2053 Türkiye'si için hedefimiz var. 2071 Türkiye için hedefimiz var. İnşallah bunları da gerçekten geçekleştirmeye devam ediyoruz. Elbette ki gelecek nesiller de yaptıklarımızdan esinlenmek suretiyle onun üzerine katlama yaparak Türkiye'ye hamle yaptırmaya devam edecekler. Türkiye önemli bir ülke. Tarihi perspektifle baktığımız zaman her ayda ders alacağımız, esin kaynağımız olacak olaylar gerçekleşiyor. İşte 4 Eylül, Sivas Kongresi'nin gerçekleştirildiğinin 106'ncı yılını dün kutladık. Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde toplananlar aldıkları kararla Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne damga vurmuşlar. Müstevlilere, vesayete karşı çıktıklarını ilan etmişler. Mandacılığı reddetmişler ve milletin iradesinin mutlaka egemen olması doğrultusunda bütün imkanlarını seferber etmişler ve Allah da o başarıyı nasip etmiş. Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı sonucu inşa etmiş, kurmuşuz. Cumhuriyet bu milletin en kıymetli kazanımlarından bir tanesi. İşte o kazanımın ikinci yüzyılında biz özel olarak bu çalışmaları sürdürerek 'Türkiye Yüzyılı' yılı ismi altında milletimizle hem hal olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'ABD, ZALİM DEVLET İSRAİL'E JANDARMALIK YAPIYOR'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının vahşet boyutunda devam ettiğini belirten Yazıcı, "Dünya gündeminde en önemli konulardan bir tanesi hem güneyimizde Güneydoğu'muzda hem kuzeyimizde önemli savaşlar devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşını da bir yana bırakalım. Her savaş kötüdür. Ama bir tanesi daha var ki Orta Doğu'da, Gazze'ye yönelik, Gazze topraklarında yaşayan her canlıyı hiçbir ayrım yapmadan, canı olmayan unsurlarla birlikte bir eşya gibi görerek hayatını sonlandıran gaddarca, alçakça bir girişim var. Neredeyse 2 yıla vararak devam ediyor. Bu vahşi savaş devam ediyor. Bu dünya 21'inci yüzyılın bu dünyası, geçmişte yaşamış büyük savaşlar, özellikle 1 ve 2'nci Dünya Savaşı sonrası oluşturulmuş kurumlarla soykırım savaş suçları gibi suçların önlenmesini gerçekleştirecek mekanizmaları da devreye sokmuş. Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler bünyesinde ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni oluşturmuş ve bunlarla insanlığın kazanımı, ortak değerleri korumayı amaçlamış. Hal böyleyken bugün çok hazindir. Orta Doğu'da zalim Netanyahu hükümeti yönetimindeki İsrail bugüne kadar yaptıkları yetmezmiş gibi Önüne hedef koymuş, Gazze'nin tamamını işgal etmek ve orada yaşayanları başka yerlere sürmek suretiyle, direnenleri de bir eşya gibi insan olarak görmeksizin yok etme amacıyla yaptığı planları dünyanın göz önünde paylaşmaktan icap duyuluyor. Çok azimdir ki böyle bir ülkeye böyle zalim bir devlete, Birleşmiş Milletler'in kurulmasında Uluslararası Adalet Divanı'nın oluşturulmasında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin oluşturulmasında öncü rol oynayan ABD gibi bir ülkenin de jandarmalık yapıyor olması, lojistik destek sağlıyor olması son derece insanlığın kazanımı değerler açısından baktığımızda üzüntü vericidir" diye konuştu.

'KOMİSYON ÇALIŞMALARINI SÜRÜRÜYOR'

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'Terörsüz Türkiye' için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Üç kıtanın kesiştiği bir kavşaktayız. Asya, Avrupa, Afrika. Bu konum Türkiye'ye muazzam bir stratejik coğrafya üstünlük sağlıyor. İşte böylesi ülkelerin hamle yapması için bir başka unsura ihtiyaç var. O unsur liderliktir. İşte o lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Genel başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza dışarıdan ve içeriden yapılan salvoların temelinde Türkiye'nin bu coğrafi stratejik üstünlüğünü liderliğiyle hamle yaptıracak bir konumda oluşudur. Böyle önemli bir ülkede önemli bir coğrafyada elbette ki bizim en kıymetli tarafımız, hazinemizden ziyade birlik, bütünlüğümüz, kardeşliğimizdir. Aşağı yukarı 40 yılı aşkın süreden bu yana birliğimizi bütünlüğümüzü bozmaya, aramıza nifak sokmaya, dış güçlerin de desteğiyle terörist faaliyetlerle karşı karşıya kaldık. Kararlı bir biçimde milletimiz birliğine, bütünlüğüne zarar vermemeyi gözetmek suretiyle mücadeleyi sürdürdük. Artık bu işi sonlandıralım. Her zaman söylüyorduk ama demek ki şimdiye nasipmiş. 'Terörsüz Türkiye' olarak nitelendirdiğimiz bu hedef ile ilgili somutlaşmış söylemleri ve ortaya konmuş iradelerin neredeyse bir ay sonra, başlangıcının 1 yılı dolmuş olacak. Bu konuda da belli bir ölçekte de yol almış bulunuyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimizi pekiştirmeyi silahla silahlı mücadeleyle yok etmeye kalkanların da durum muhasebe yapmalarını o örgütün kuruluşunu sağlamış olan kişinin iradesini de ortaya koymak suretiyle yapılan çağrılarla belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu konuyla alakalı Meclisimizde oluşturulmuş olan 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun çalışma çerçevesi bellidir, 'Terörsüz Türkiye'yi sağlama. Sorunlarımızı oturup konuşuruz, tartışırız. Kaldı ki AK Parti iktidarları süresince bizden önce yapılmamış, ihmal edilmiş veya yanlış uygulanmış birçok uygulamayı ortadan kaldırdık. Türkiye'de insanlarımızın talep ettiği, hak olarak nitelenebilecek alanlardaki sorunları giderdik. O hatları kullanmanın yollarını belirledik. Araçlarını da tahsis ettik. Böyle bir yürüyüşümüz var. İnşallah bunu başarırız."