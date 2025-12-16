AK Partili vekilin sözleri, muhalefeti çıldırttı: Suya yaptığınız zam...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü sırada büyük bir tartışma yaşandı.

"HİZMET SİYASETİNİ HEP REDDETTİNİZ"

Tartışma, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan'ın, konuşması sırasında ana muhalefete partisine yönelik sözlerinin ardından başladı.

Ayan, şu ifadeleri kullandı: "Biz 51 bin 281 köy evi yaparken siz şahsi villalarınız için belediyelerin tüm imkânlarını seferber ettiniz. Size rağmen 81 ilimizde yüzyılın konut projesiyle 500 bin ev inşa etmeye başladık. Bu aziz vatan toprağını canları pahasına koruyan şehit ailelerine, gazilerimize, emeklilerimize, ömürlerini alın teriyle bu ülkeye adamış kim varsa herkese, yarınlarımızın garantisi olan gençlerimize güvenle başlarını sokacakları yuvalar inşa etmeye başlıyoruz. Ve sizse hizmet siyasetini hep reddettiniz. Gabar'da petrol, Sakarya'da doğal gaz çıkardık; küçümsediniz."

"ESKİDEN İNGİLİZ ELÇİSİNİN ARABASINI ATLARIN YERİNE GEÇİP ÇEKENLER..."

Bu sırada CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Hala en pahalı benzini kullanıyoruz, nasıl olacak?", CHP Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da, "O yüzden mi mazot 60 lira? Gabar'da petrol çıktıkça fiyatı artıyor" diyerek araya girdi

Ayan ise şöyle devam etti: "Biz kendi uçağımızı, gemimizi, radarımızı üretirken siz hâlâ 'Teknolojiniz yetmez' dediniz. 'Füze' dedik, 'Balıklar ürküyor' dediniz. Balıklar ürkmüyor, biz kimin ürktüğünü biliyoruz, biz kimin korktuğunu çok iyi biliyoruz. Korkan hamsiler değil, ülkesini yabancılara şikâyet edenler, ürken mezgitler değil, millî değerlerini hiçe sayan ezikler, kaçan kalkanlar değil, emperyalizmden medet umanlar, eskiden İngiliz elçisinin arabasını atlarının yerine geçip kendileri çekenler bugün 'Kurtar bizi İngiltere' diye kapılarında feryat ediyorlar."

"'GABAR'DA PETROL ÇIKMADI' DEDİNİZ, PETROLÜMÜZ VAR"

Bu sözler muhalefet sıralarında büyük tepkiye yol açtı. Ayan sonrasında tekrar söz alınca gerginlik büyüdü.

Bu sırada şekillenen diyalog şu şekilde:

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan: Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Bakınız, adımı telaffuz ettiği için cevap veriyorum. 'Gabar'da petrol çıkmadı' dediniz, petrolümüz var.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Kimse demedi öyle bir şey.

Ayan: Siz dediniz, bunu herkes biliyor.

Başarır: Kimse demedi öyle bir şey, kimse demedi.

"SUYA YAPTIĞINIZ ZAM ÇOKTAN ELEKTRİĞİ, GAZI GEÇMİŞ DURUMDA"

Nilhan Ayan (Devamla): Fakat bugün geldiğimiz noktada suya yaptığınız zam çoktan elektriği, gazı geçmiş durumda, değil mi?

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı: Sayın Vekil, siz konuşmaları dinlemiyor musunuz?

Ayan (Devamla): İngilizler meselesine gelince, bu bir hayal ürünü değil, sizin Genel Başkanınız İngiltere'ye teessüflerini bildirdi, 'Lütfen, bize yardım edin.' diye kapısına giden sizin Genel Başkanınızdır; bunun hesabını soracaksanız ona soracaksınız.

Başarır: Bakın efendim, bu terbiyesizlik! Bak, bir şey söyleyeyim. Aynen söylediği cümleyi burada okuyorum: 'Eskiden İngiliz elçisinin arabasının atlarının yerine geçip kendileri çekenler...' O size yakışır, size. Bu ne terbiyesizlik ya, bu ne terbiyesizlik

"SİZİN GENEL BAŞKANINIZ 'BEN JÖN TÜRK'ÜM' DEMEDİ Mİ?"

Ayan: Sizin Genel Başkanınız 'Ben Jön Türk'üm' dedi, demedi mi? 'Onlar bizim' dedi, 'Biz onların temsilcisiyiz' dedi. Lütfen, burada benim söylediğim hiçbir yalan yok"

Başarır: Sen - hayat çok güzel - 10 bin liraya pasta üret, ayak ayak üstüne at, kahveni iç, sonra burada konuş, hadi oradan! Hadi oradan!

Ayan: Benim söylediğim her şey gerçektir, gerçekler canınızı acıtıyorsa o sizin probleminiz, sizin probleminiz