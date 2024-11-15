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AK Partili vekilin Oxford'a ödediği ücret ortaya çıktı

AK Partili vekilin Oxford'a ödediği ücret ortaya çıktı
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Oxford Üniversitesi'nden mezun olan AK Parti milletvekili Rumeysa Kadak, "torpil" iddialarına "Bursluyum" diyerek yanıt verdi. Kadak'ın okuduğu programın ücretinin, en yüksek burs oranıyla bile 2 milyon 662 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Ak Parti İstanbul milletvekili Rumeysa Kadak, Oxford Üniversitesi'nde "The Scholarships for Women" programıyla yüksek lisans yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı mezuniyet fotoğraflarına gelen "torpil" iddialarına "Maksimum 4 kişinin faydalanabildiği bursa hak kazandım" diyerek yanıt verdi.

TAM BURS SEÇENEĞİ YOK

Sözcü'nün haberine göre; Oxford Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilerde söz konusu programın ücretinin ortalama 121 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 324 bin TL) olduğu görüldü.

Tam burs seçeneği bulunmayan programda iki farklı burs seçeneği sunuluyor. Bunlardan birincisi "Forté Foundation" adıyla sadece kadın öğrencilere yönelik 37 bin 500 sterlin indirim uygulayan bir burs programı. Diğeri ise "Club MBA" adıyla öğrencilerin eğitim ücretlerine yüzde 30 indirim sağlıyor.

AK Partili vekilin Oxford'a ödediği ücret ortaya çıktı

PROGRAMIN EN DÜŞÜK ÜCRETİ 2,6 MİLYON TL

Birinci burstan yararlanan öğrencilerin Türk Lirası'yla 3 milyon 674 bin TL ödemesi gerekirken diğer burstan faydalanan öğrencilerin ise Oxford Üniversitesi'ne 2 milyon 662 bin TL ödeme yapması gerekiyor.

AK Partili vekilin Oxford'a ödediği ücret ortaya çıktı

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (61)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Peki bu vekilin meclise devam durumu nasıl hem okuyup hem vekillik görevini yaptı mı gerçi hiç birinin bir şey yaptığı yok ama en azından meclise geliyorlar. eyyy dini bütün müslümanlar şimdi bunun aldığı maaş helal mi

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

17 yıllık esnaf olarak verdiğim her kuruş vergi haram olsun diyorum

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Haramdan beslenen kitle

Yorum Beğen450
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Haber YorumlarıLouis Tay:

Bu utanmazlıkla okusa ne olacak ki!!!

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Haber YorumlarıMehmet ŞAHİN:

mansurun osuruktan konser düzenleyip indiragandi yaptığı paracıkları gizlemek için çevir çevir gündemi gündemii

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Haber YorumlarıKadirİbo:

kendi parasıyla gittiyse bize ne? ünlü veya forslu biri sizi ön plana çıkartmıyorsa vekil olabilmek için zaten zengin olmanız lazım. bu para zenginler için para değil. unutmayın bu paralar çok değil, biz fakiriz. fakirliğimizin sebebi ise belli :)

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Başi kapali adil ak pakli biyigi badem olupta calmayan gormedim yesin helal olsun..

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Vur davulcu davula nasıl olsa kivrenin sırtından..!

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Haber Yorumlarıcan erdemir:

Parayı veren düdüğü çalar diye boşa dememişler.

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Haber YorumlarıMustafa Özdemir:

ye kürküm ye

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