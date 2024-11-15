AK Partili vekilin Oxford'a ödediği ücret ortaya çıktı

Ak Parti İstanbul milletvekili Rumeysa Kadak, Oxford Üniversitesi'nde "The Scholarships for Women" programıyla yüksek lisans yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı mezuniyet fotoğraflarına gelen "torpil" iddialarına "Maksimum 4 kişinin faydalanabildiği bursa hak kazandım" diyerek yanıt verdi.

TAM BURS SEÇENEĞİ YOK

Sözcü'nün haberine göre; Oxford Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilerde söz konusu programın ücretinin ortalama 121 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 324 bin TL) olduğu görüldü.

Tam burs seçeneği bulunmayan programda iki farklı burs seçeneği sunuluyor. Bunlardan birincisi "Forté Foundation" adıyla sadece kadın öğrencilere yönelik 37 bin 500 sterlin indirim uygulayan bir burs programı. Diğeri ise "Club MBA" adıyla öğrencilerin eğitim ücretlerine yüzde 30 indirim sağlıyor.

PROGRAMIN EN DÜŞÜK ÜCRETİ 2,6 MİLYON TL

Birinci burstan yararlanan öğrencilerin Türk Lirası'yla 3 milyon 674 bin TL ödemesi gerekirken diğer burstan faydalanan öğrencilerin ise Oxford Üniversitesi'ne 2 milyon 662 bin TL ödeme yapması gerekiyor.