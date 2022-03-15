AK Partili Uygur: "Kadınlarımız çalışma hayatına katılmalı, erkekler ev içi sorumluluklarda pay almalıdır"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, "Kadınlarımız üretime, çalışma hayatına katılmalı bunun yanında erkekler de ev içi sorumluluklarda pay almalıdır." dedi.

Uygur, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, başkanlığını yaptığı Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyonun faaliyetlerini paylaştı.

Alt komisyonun TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından, 8 Temmuz 2021 de kurulduğunu anlatan Uygur, temel hedeflerinin, kadınların iş gücüne katılımını ve kadın istihdamını sürdürülebilir kılmak, bu amaçla alınması gereken tedbirleri tespit etmek, çalışan kadınların iş ve aile dengelerinin sağlanmasında yaşadıkları sorunları dinlemek ve çözüm önerilerini belirlemek olduğunu kaydetti.

İş ve aile yaşamı uyumunun sağlanmasının önemine işaret eden Uygur, "Kadının ve ailenin güçlenmesi adına, kadını tamamen ev işlerine hasreden; erkeği ise evden soyutlayıp sadece geçim işlerinden sorumlu tutan anlayıştan vazgeçmemiz gerekmektedir. Kadınlarımız üretime, çalışma hayatına katılmalı bunun yanında erkekler de ev içi sorumluluklarda pay almalıdır." dedi.

Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Uygur, kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması konusunda çalışması veya katkı ve önerileri olan herkesin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak almaya gayret göstereceklerini dile getirdi.

Uygur, amaçlarının, kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasını, dengelenmesini temin etmek, kadınların aileleri uğruna işlerini ya da işleri uğruna ailelerini ihmal etmelerini engellemek, onları çalışma hayatında kalıcı kılmak olduğunu söyledi.

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