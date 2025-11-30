Haberler

AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi
AK Partili Şamil Tayyar katıldığı canlı yayında DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in İmralı heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrasında sarf ettiği "Darbe mekaniği devreye girebilir" sözlerine değindi. Dikkat çeken bir iddiada bulunan Tayyar, Öcalan'ın görüşmede "Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak" dediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan 3 kişilik heyet geçtiğimiz hafta İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

KOÇYİĞİT: DARBE MEKANİĞİ DEVREYE GİREBİLİR

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Ahlat ve Malazgirt'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla başlayan süreç ve 1 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin el uzatmasıyla başlayan süreci biraz 'devlet aklı' olarak okuduğunu ifade edebiliriz Sayın Öcalan'ın. Bu anlamıyla bu yeni gelişen süreci devlet aklının geliştirdiği bir süreç olarak okuyor ve siyasetin de bu sürecin bir parçası olmasına inandığını ifade ediyor. En azından sonuç olarak ben kendi adıma böyle bir çıkarım yaptığımı söyleyebilirim. Bu sürecin başarılı olması gerektiğini, başarılı olmasını istemeyen yapılar olduğunu, en azından bir darbe mekaniği vurgusunu dile getirdi. Yani bu süreç başarılı olmazsa en nihayetinde yine bir darbe mekaniğinin devreye girebileceğine dair bir tehlikeye dikkat çekti."

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar katıldığı bir canlı yayında Koçyiğit'in "Darbe mekaniği devreye girebilir" sözlerine değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEVLET BEY'E DARBE YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR"

Tv100'de konuşan Tayyar, "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu (Öcalan) Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor.(Öcalan) Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.

