AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı

Güncelleme:
AK Partili Şamil Tayyar, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Tayyar, "'Hem terör bitsin hem iktidar sürsün' deniyorsa Öcalan'ı kenarda tutmakta fayda var. Zira, Öcalan ismi tek başına süreci enfekte etmeye yetiyor." dedi.

  • AK Partili Şamil Tayyar, iktidarın sürdürülmesi için PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın süreçten kenarda tutulması gerektiğini savundu.
  • Şamil Tayyar, Öcalan'ın terörle mücadele sürecinin merkezine yerleştirilmesinin kamuoyu desteğini azalttığını belirtti.
  • Şamil Tayyar, Öcalan'ın İmralı'da dergah gibi bir konuma getirilmesi durumunda toplumun sandıkta siyasi faturayı soracağını ifade etti.

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun raporunu hazırlamasının ardından süreç hızlandı. PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" tartışmaları da yeniden alevlendi.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

AK Partili Şamil Tayyar'dan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, iktidarın sürmesi için Öcalan'ın kenarda tutulması gerektiğini savundu.

"ÖCALAN SÜRECİN MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİKÇE DESTEK AZALIYOR"

Tayyar şunları söyledi: "Daha önce yazdım. Tekrar edeyim. Terörsüz Türkiye projesine, yani terörü sonlandırarak geleceği kardeşçe ve birlikte inşa etme çabasına kamuoyu desteği hayli yüksek. Öcalan bu sürecin merkezine yerleştirildikçe, daha görünür hale geldikçe, sahibi gibi gösterildikçe desteğin azaldığını görüyoruz.

"İMRALI DERGAHA DÖNERSE, TOPLUM SANDIKTA HESAP SORAR"

Yarın, misal… Başmüzakereci ilan edilirse. Gazetecilerle toplantılar yapılırsa. İmralı dergaha dönerse. O vakit süreçle ilgili tüm beklentiler karşılansa bile siyasi faturası ağır. Toplum ekseriyetle sokaklara dökülmez, boykot etmez, protestolara katılmaz ama kendini en özgür hissettiği perde gerisindeki sandık başında hesabı sorar.

"ÖCALAN İSMİ TEK BAŞINA SÜRECİ ENFEKTE ETMEYE YETİYOR"

'Gerekirse faturayı öderiz' deniyorsa siyaseten sorun yok. 'Hem terör bitsin hem iktidar sürsün' deniyorsa Öcalan'ı kenarda tutmakta fayda var. Zira, Öcalan ismi tek başına süreci enfekte etmeye yetiyor."

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

HEPSI AYNI BOS TENEKE KUTULARI

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEren Çetin:

Sonunda aklı başında biri çıktı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCindi İsikli:

Samiş teyyare fanı eskiden zaman gazetesi yazariydi bu şahıs neden yerinde durmadı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

