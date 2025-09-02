AK Partili Şamil Tayyar: Özel dönemi bitti, CHP'nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına hükmedilirken, mevcutta devam eden kongre sürecinin de durdurulması kararı alındı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda ise geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet görevlendirildi.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Gelişmenin ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tayyar, sosyal medya üzerinden paylaştığı değerlendirmesinde "Özgür Özel dönemi bitti, CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturması yüksek ihtimal" yorumunda bulundu.

"CHP'DE ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ BİTTİ"

Tayyar'ın değerlendirmesi şu şekilde: "CHP İstanbul İl Kurultayının iptal kararıyla, taşlar yerinden oynadı ve Özgür Özel dönemi bitti. Özel'in genel başkan seçildiği 38.Olağan Kurultay'da oy kullanan 196 İstanbul delegesinin görevden alınması, Ankara'da 15 Eylül'deki CHP Kurultayının iptaline ilişkin davayı da aynı yönde etkileyecektir.

"GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA KILIÇDAROĞLU'NUN OTURMASI YÜKSEK İHTİMAL"

Bu durumda, İstanbul'da İl Başkanı olarak Gürsel Tekin dönemi başlarken, Ankara'da Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturması yüksek ihtimal. Mahkemenin iptal kararı karşısında tahminim, Kılıçdaroğlu'nun da görevi kabul edeceği yönündedir.

"CHP'NİN YENİ ROTASINI KILIÇDAROĞLU BELİRLEYECEKTİR"

Muhtemeldir, Ankara'daki kararla CHP'nin tüm ülke genelindeki kongre süreci durdurulur, 38. kurultay delegeleri görevden alınır, eski PM görevine devam eder. Kılıçdaroğlu yönetimindeki eski PM, yeni kurultay sürecini sıfırdan başlatır. En geç 1 yıl içinde CHP'nin yeni kurultayı yapılmak zorundadır. Yani. CHP'nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir."