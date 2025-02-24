AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, 1547 oyun tamamını alarak, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) da belirleyen Erdoğan'ın kurmayları da MKYK toplantısında netleşti. AK Parti 8. Büyük Kongresi'nde yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi belli oldu.

39 YENİ İSİM YER ALDI

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, 75 kişilik MKYK'de 39 yeni ismin yer aldığı, 36 ismin liste dışı kaldığı kongreyi değerlendirdi.

"Bu saatten sonra 'değişim' mevzu kapanmıştır" diyen Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle: "Özellikle yerel seçimlerde İstanbul/Ankara gibi büyükşehirleri kaybedince, yüzde 50 civarındaki oy oranı 30'lara gerileyince, kamuoyu ve parti tabanında çok güçlü 'değişim' rüzgarı esmişti.

"ÖNERİ VE KANAATLERİMİZİ ISRARLA PAYLAŞTIK"

Bu bağlamda, kamuoyundaki talepleri dile getirdik, gözlem, öneri ve kanaatlerimizi ısrarla paylaştık. Cumhurbaşkanımız da kendine ulaşan kimi sıkıntıları kongre konuşmalarında ifade ederken, olup bitenlerden haberdar olduğu mesajı vermişti.

"RİSKİ ÜSTLENEN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Nihayetinde bu beklentilerin cevap bulacağı kongre süreci, bugün itibarıyla tamamlandı, yeni kadrolar oluşturuldu, AK Parti'yi seçime götürecek MKYK ve MYK şekillendirildi. Karar verildi, değişiklik hükme bağlandı. Velhasıl, bu saatten sonra 'değişim' mevzu kapanmıştır. Riski üstlenen kararı verir, riski üstlenen de Cumhurbaşkanımızdır. Hayırlı, uğurlu olsun."