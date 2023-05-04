Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay gençlerle birlikte "Gesi Bağları" türküsünü söyledi

Politika Haberleri

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekili adayı oldukları İstanbul 3'üncü bölgede seçim çalışmalarını sürdürürken Silivri'de karşılaştı. Zengin ve Altay, ilçedeki gençlerle birlikte "Gesi Bağları" türküsünü söyledi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, partiler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Milletvekili adayı oldukları İstanbul 3'üncü bölgede seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Silivri'de karşılaştı.

Zengin ve Altay, ilçede gençlerle Gesi Bağları türküsünü söyledi. Zengin, o anları sosyal medya hesabından "Ve bu karşılaşmaya şarkılarıyla eşlik eden Silivrili Gençlerden şahane 'Gesi Bağları' yorumu… Çok teşekkür ediyoruz… " notuyla paylaştı.

AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay gençlerle birlikte 'Gesi Bağları' türküsünü söyledi

Özlem Zengin'in paylaşımını alıntılayan Engin Altay ise "Özlem hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim. Ne diyelim? Haydi Türkiye'm Haydi" mesajını paylaştı.

AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay gençlerle birlikte 'Gesi Bağları' türküsünü söyledi

Özlem Zengin de Engin Altay'ın mesajına "Engin Bey… Biz zaten Milletimizin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidarız… Ve cankulağıyla dinlemeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay gençlerle birlikte 'Gesi Bağları' türküsünü söyledi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Özlem Zengin Engin Altay Silivri Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title