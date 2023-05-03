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AK Partili Özlem Zengin'e soruldu: Cumhurbaşkanı seçimi kaybederse yönetimi Kılıçdaroğlu'na teslim etmeyecek mi?

Politika Haberleri

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki açıklamalarından yola çıkarak yöneltilen "Erdoğan kaybederse yönetimi Kılıçdaroğlu'na vermeyecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Zengin, "Öyle bir şey olabilir mi? Teslim etmemek gibi bir şey söz konusu olamaz. Bütün kararı milletimiz veriyor. Bütün karar sandıktan çıkıyor" diye konuştu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldığı Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Kübra Par, Zengin'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ne yazık ki birileri başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun Kandil bunları destekleyecek. Kandil'in desteğiyle beraber bu ülkede Cumhur başkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez" sözlerinin ne ifade ettiğini sordu. Par, Zengin'e "AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kaybederse, Kılıçdaroğlu'na yönetimi teslim etmeyecek mi sorusunu doğurdu bu sözler" dedi.

Bunun üzerine Zengin şu yanıtı verdi; "Sandıktan kim çıkarsa galip odur. Bütün kararı milletimiz veriyor. Bütün karar sandıktan çıkar. Cumhurbaşkanımızın millete olan itimatı gösteriyor. Cumhurbaşkanlığını emanet etmez, vermez anlamında. Veren millet zaten. Buradan kasıt tamamen bu. Bunu gündem yapmayı bile fazla görüyorum bu kadar demokrasi kültürü olan bir ülke için.

Seçime varım demek kazanmaya da kaybetmeye de varım demek. Kazanmak ve kaybetmek ayrılamaz şeyler. Her seçime giren hem kazanmaya hem kaybetmeye kendine hazır hissederek buraya geliyor. Kaybedene göre şartlar değişmiyor. Türkiye'de sandıktan çıkmanın şartları belli. Sandıktan çıkmadan iktidar olamazsınız. Mesele sandıkların bize ne söylediği, bu kadar açık ve net."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Özlem Zengin Seçim 2023 14 Mayıs AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

SeyYah Saruhanli:

adamların adayları bile itici yahu konuşmasını dinlemeye gerek bile yok.

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Dr.Kimbel:

Yok canim Reis koltugu verirmi kiskoca saray yapildi kilicdaroglu simdi gelsin sarayda otursun olurmu canim olmaz koltugu asla vermez

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