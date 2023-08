AK Partili Ölmeztoprak: "İstişare ederek ortak akılla hareket edeceğiz"

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Biz bu şehri tekrar ayağa kaldırmak için hepimiz, hiçbir fark gözetmeksizin, eksikleri görerek ve istişare ederek ortak akılla hareket edeceğiz." dedi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer ve Battalgazi İlçe Başkan Yardımcısı Hacı Ali Tankız ile Malatya Söğütlü Cami Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyareti öncesinde Malatya'da hizmete başlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait Mobil Yerinde Dönüşüm Bilgilendirme Tırı'nı ziyaret ederek, bilgiler alan Ölmeztoprak, yetkililer eşliğinde vatandaşların sorularını yanıtlayarak, talep ve görüşleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söğütlü Cami Çarşısı'nda esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek, çözümleri noktasında kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştiren Ölmeztoprak, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Bülent Karakoç ile istişarelerde bulundu.

"Esnaflarımız şehirlerimizin can damarlarındandır"

Vakıflar Bölge Müdürü telefonda gerçekleştirdiği görüşme çerçevesinde esnafı bilgilendiren Ölmeztoprak, "Daha önce söz verdiğimiz gibi Söğütlü Camii Çarşısı esnafımızı ziyaret ederek yaşanan deprem sonrası durumları hakkında bilgiler aldık. Esnafımızın talepleri hakkında istişarelerde bulunarak, çözüm önerilerimiz ile ilgili kurumlarımız ile görüşmeler gerçekleştirdik. Sorunların çözümü noktasında elimizden her türlü gayreti sarf edeceğiz. Esnaflarımız şehirlerimizin can damarlarındandır. Malatya'mızın tekrar inşası ve ihyası için esnafımızın kalkınması ve üretmesi çok değerli. Bu anlamda deprem sürecinde Malatya'mızın durumunun iyileşmesi adına her türlü emeği sarf eden, deprem sonrası süreçte de Malatya'mızın kalkınması için canla başla çalışan, gayret eden tüm esnafımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Daha sonra Söğütlü Camii Çarşısı esnafı Hamit Bak'ın dükkanına misafir olan Ölmeztoprak, sıcak çay eşliğinde, Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren ve Ayakkabılar Odası Başkanı Bülent Karakoç ile sohbet gerçekleştirdi. Esnafların sorunlarının çözümü konusunda ziyaretlerine devam eden Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret ederek, esnafın talepleri ve deprem sonrası iş yerlerinde yaşadıkları sorunları hakkında istişarelerde bulundu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin konuşmalarında Malatya'yı hep birlikte ayağa kaldırmak için ortak akılla bir arada çalışılması gerektiği vurgusunda bulundu. YAŞ Kararları sonrasında Malatya'da görev yapan ve deprem sonrasında vatandaşların her zaman yanında olan 2. Ordu Komutanı Metin Gürak'ın Genelkurmay Başkanı olması konusuna değinen Keskin, YAŞ Kararları sonrasında Malatya'mızda görev yapan ve depremden sonra bizimle hep birlikte olarak Malatyalıların dertlerine ve sorunlarına ortak olan 2. Ordu Komutanımız Sayın Metin Gürak'ın Genelkurmay Başkanı olmasından dolayı çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Metin Gürak'ı Genelkurmay Başkanı olarak atamasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Esnaf ve sanatkarımız hayatın her alanında var."

Malatya'da koordinasyon sağlanmasında Oda başkanlarının, STK'ların, kamu kurumların, askeri birimlerin, bürokratların, siyasetçilerin, üniversitelerin ve akademik camianın hep birlikte 'Malatya'yı nasıl tekrar ayağa kaldırabiliriz' düşüncesi ile çalıştığını ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, "Esnaf ve sanatkarımız hayatın her alanında var. 6 Şubat depremlerinde etkilenen 11 il arasında en fazla yıkımın yaşandığı illerden birisi olan Malatya'mızda koordinasyonun sağlanmasında Oda başkanlarımız, STK'larımız, kamu kurumlarımız, askeri birimlerimiz, bürokratlarımız, siyasetçilerimiz, üniversitemiz, akademik camiamız, en önemlisi hemşehrilerimiz birlik ve beraberlik içerisinde 'Malatya'yı nasıl tekrar ayağa kaldırabiliriz' düşüncesi ile büyük bir gayretle çalıştı ve çabaladı. Bizler bu çabaya şahit olduk ve bu çabanın içerisinde olduk." dedi.

"Biz bu şehir için birlikte faydalı olacağız."

Hep birlikte çaba ve gayretle Malatya için yola devam edileceği vurgusunda bulunan, Milletvekili Ölmeztoprak, "Ben Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Şevket Keskin'e Malatya'mız adına teşekkür ediyorum. Çünkü Şevket Keskin, Şevket Abimiz, Malatya'da birlik ve beraberlik içinde yaralar sarılsın diye ciddi anlamda çaba göstermiştir. Biz bu şehir için birlikte faydalı olacağız. Hep birlikte çaba ve gayretle Malatya için yola devam edeceğiz. Biz bu şehri tekrar ayağa kaldırmak için hepimiz, hiçbir fark gözetmeksizin, eksikleri görerek ve istişare ederek ortak akılla hareket edeceğiz." şeklinde konuştu. - MALATYA