Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum: Keşke kendilerine gösterilmeyen bir yerde miting yapmasalardı

Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya ilişkin Haberler.com stüdyosunda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şiddetin demokrasiyle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını belirtti. Siyasetçilerin de uyması gereken kurallar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "İmamoğlu oraya gittiğinde kendisine buranın miting alanı olmadığı, gösteri yapılamayacağı söyleniyor. Buna riayet etmeliydi. Keşke kendilerine gösterilmeyen bir yerde miting yapmaya kalkmasalardı." dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haberler.com stüdyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bedia Teymur ve Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Erzurum'da İBBBaşkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya ilişkin de konuştu.

"KEŞKE KENDİLERİNE GÖSTERİLMEYEN YERDE MİTİNG YAPMASALARDI"

Yaşananları kabul edemeyeceklerini, şiddetin demokrasiyle bağdaşamayacağını belirten AK Partili Kurtulmuş, siyasetçilere de düşen görevler olduğunu belirtti. Kurtulmuş şunları söyledi: "Şehirlerimizin karışması, sokaklarında kavgaların ortaya çıkması siyasi partilere karşı saldırıların kime ne faydası var. İmamoğlu oraya gittiğinde keşke daha titiz davransaydı. Kendisine buranın miting alanı olmadığı, gösteri yapılamayacağı söyleniyor. Ben şu meydanda miting yapacağım diyemezsin. Bunun kuralı var. Her ilin mülki amiri kendi güvenlik önceliklerini belirleyerek şu veya bu alanda miting yapabilirsin diyor. Buna da uymak lazım. Şimdiye kadar binlerce miting yaptık. Mülki amirlerin belirlediği yerin dışında gösteri, miting yapmadık. Dolayısıyla burada ana muhalefet partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı buna riayet etmeliydi. Keşke kendilerine gösterilmeyen bir yerde miting yapmaya kalkmasalardı.

"SALDIRININ DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Bu seçim atmosferinin barış, huzur içerisinde geçmesi hepimizin ortak beklentisi olmalı. Erzurum'da gerçekleşen bu saldırıyı kınıyoruz. Bunu asla kabul etmek mümkün değil. Bunun demokrasiyle bağdaşması mümkün değil. Sinan Oğan'ın otobüsüne, HÜDA PAR'ın stantlarına yapılan saldırılar var. Bunlar demokrasiyle bağdaşmaz. Biz isteriz ki herkes fikrini söylesin, kararı millet verecek zaten. Bu noktada herkesin demokrasi dışı yollara sapılmasına müsaade etmemesi gerekir.

"SİYASİ AKTÖRLERİN DE KURALLARA UYMASI LAZIM"

Demokrasi kurallar rejimi. Siyasi aktörlerin de bu kurallara uyması lazım. Nerede seçim mitingi yapılacak, nerelere müsaade ediliyorsa, o ilin mülki erkanı nereleri gösteriyorsa oralarda mitingleri yapmak lazım. Siyasetçilerin de üzerine düşen sorumlulukları var. Hepimizin, bütün siyasetçilerin böyle ortamlardan beslenen bazı provokatörlere zemin hazırlayacak söz ve işlerden kaçınması lazım. Hepimizin de demokrasiyi gözümüzün içi gibi koruması gerekiyor. Güvenlik kuvvetlerimiz de büyük hassasiyetle çalışıyorlar. Bu süreçte ilave bir hassasiyet, titizlik gerektiriyor. Böyle bir saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Bu saldırıların hepsi sadece saldırılan tarafa değil Türkiye demokrasisinin tamamına karşı gerçekleştirilmiş bir saldırıdır."