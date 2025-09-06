AK Partili Vekiller Bilecik'te Buluştu

AK Partili milletvekilleri ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Bilecik'e geldi.

Pelitözü Gölpark'ta bir restoranda düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında AK Parti Grup Başkan Vekil aynı zamanda Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MKYK Üyesi Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Sakarya Milletvekili Murat Kaya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı aynı zamanda Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Bilecik'te partililerle buluştu.

"Bugün hep birlikte sahada olacağız"

Kahvaltı sonrası açılış konuşması yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bugün heyecanlı bir gün Türkiye yüzyılı buluşmaları altında neredeyse ilçelerimizde adım atmadık bir yer kalmayacak. Bir takım ziyaretlerimiz olacak gerek şehit gazi yakınlarımız, gerek esnaf ziyaretlerimiz, gerek fabrika ziyaretlerimiz olacak inşallah bugün vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. İnşallah bugün hep birlikte sahada olacağız" dedi.

" Türkiye Yüzyıllık Buluşmaları kapsamında bizim yapacağımız programlar da hayırlara vesile olur"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise, "Kuruluşun, kurtuluşun, dirilişin şehri Bilecik'te siz değerli milletvekillerimizi başkanlarımızı misafir etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün tabii Bilecik için 6 Eylül önemli bir tarih Bilecik'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun da 103'üncü yıl dönümü böyle güzel bir günde böyle bizim için onurlu bir günde Bilecik ilinde siz değerli misafirlerimizi burada ağırlamış olmak da bizim için bir şeref. İnşallah bu Türkiye Yüzyıllık Buluşmaları kapsamında bizim yapacağımız programlar da hayırlara vesile olur diyorum" dedi.

Program toplu fotoğraf çekimi sonrası son buldu.

Öte yandan 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında kentte gelen milletvekilleri Bilecik'in ilçelerinde düzenlenen etkinliklerine katılacaklar. - BİLECİK