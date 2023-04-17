AK Partili vekil adayı İsmail Erdem'den Kadir Gecesi'nde tatlı ikramı

AK Partili vekil adayı İsmail Erdem'den teravih sonrası tatlı ikramı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmail Erdem Beykoz'da Rüzgarlıbahçe Camii'nde teravih namaz sonrası cami cemaatine tatlı ikramında bulundu.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmail Erdem seçim çalışmaları kapsamında Beykozlu vatandaşlarla bir araya geldi. Rüzgarlıbahçe Camii'nde Kadir gecesinde teravih namazını kılan Erdem, namazın ardından cami cemaatine ve çevredeki vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Vatandaşlar kendilerine tatlı ikramında bulunan Milletvekili adayı Erdem ile sohbet etti. Öte yandan vatandaşlar yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Erdem'e desteklerini iletti.