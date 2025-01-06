AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti'nin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak " İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır. Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ İSİMDEN SERT TEPKİ

DEM Partili Hatimoğulları'nın İmralı tehdidi kamuoyunda infiale neden olurken eski AK Partili vekil Mehmet Metiner'den bu sözlere çok sert bir tepki geldi.

"DEM'İN TEMSİLİ SORUNLU"

Metiner "Tam bir sabotatör bu… DEM böyle düşünüyorsa İmralı görüşmelerinin taşıyıcı aparatı olmasına gerek yok. DEM'in temsili sorunlu. İmralı süreci bu anlayışla yürütülecekse boşuna vakit kaybı. Çünkü bu dil çözümün dili değil, çözümü sabote eden bir dil…

"ÖCALAN PKK'DAN ÖNCE DEM'İ FESHETMELİ"

Esed artıkları DEM Partisi adına konuşma makamında oldukları sürece, başka bir deyişle her düzeyde Esed artıkları DEM'den tasfiye edilmedikleri sürece İmralı sürecinin başarıya ulaşma şansı yoktur. Ben mevcut haliyle ve temsil pozisyonuyla İmralı sürecini enfekte edecek tek partinin DEM olduğu kanaatindeyim.

Öcalan PKK'dan önce DEM'i feshetmeli ve yerine acilen yeni bir parti kurmalıdır. Aksi takdirde Esed artıklarının kontrolündeki DEM evvela Öcalan'ı İmralı'ya gömer" ifadelerini kullandı.