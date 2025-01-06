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AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın İmralı görüşmeleri için sarf ettiği "Ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak" sözleri tartışma yarattı. Eski AK Partili vekil Mehmet Metiner, Hatimoğulları için "Esed artığı" ifadesini kullanarak, DEM Parti'nin İmralı sürecine katkı sağlamak yerine sabote ettiğini iddia etti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti'nin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak " İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır. Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ İSİMDEN SERT TEPKİ

DEM Partili Hatimoğulları'nın İmralı tehdidi kamuoyunda infiale neden olurken eski AK Partili vekil Mehmet Metiner'den bu sözlere çok sert bir tepki geldi.

"DEM'İN TEMSİLİ SORUNLU"

Metiner "Tam bir sabotatör bu… DEM böyle düşünüyorsa İmralı görüşmelerinin taşıyıcı aparatı olmasına gerek yok. DEM'in temsili sorunlu. İmralı süreci bu anlayışla yürütülecekse boşuna vakit kaybı. Çünkü bu dil çözümün dili değil, çözümü sabote eden bir dil…

"ÖCALAN PKK'DAN ÖNCE DEM'İ FESHETMELİ"

Esed artıkları DEM Partisi adına konuşma makamında oldukları sürece, başka bir deyişle her düzeyde Esed artıkları DEM'den tasfiye edilmedikleri sürece İmralı sürecinin başarıya ulaşma şansı yoktur. Ben mevcut haliyle ve temsil pozisyonuyla İmralı sürecini enfekte edecek tek partinin DEM olduğu kanaatindeyim.

Öcalan PKK'dan önce DEM'i feshetmeli ve yerine acilen yeni bir parti kurmalıdır. Aksi takdirde Esed artıklarının kontrolündeki DEM evvela Öcalan'ı İmralı'ya gömer" ifadelerini kullandı.

AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt

AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt

AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıEngin hürkuş:

bir Kürt olarak hiçbir sorunumuz yok Türk kardeşlerimizle çok iyiyiz siz terörü bitirin ama ilk önce dem partiyi bitirin

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıCan Dersimli:

İkinizde kardeş partisiniz aa kavga etmek yakışır mı size büyük ortadoğu projesi için görevlendirildiniz.

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme85
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Haber YorumlarıMerxas:

PKK Rojava çekilip mücadeleye IŞİD'e karşı Kürt topraklarını korumak zorundadır. aksi durumda masaya oturulmamali... özgür ve barışın olduğu yarınlarda görüşmek dileğiyle. biji azadi biji aşiti

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme97
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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

siz yaptınız bunu böyle şimdi de laf söylüyorsunuz. cesaret vermeseydiniz bunlara.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıReşat GALİP:

Yüzü siz verdiniz vermeseydiz böyle boş boş konuşmazlardı

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Turk milleti geregini yapicak milletin sabri tasiyor.

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıHalil null:

Çözüm sarı torba her derde deva

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

O sokaklara gömerler onu örnekleri geçmişte mevcuttur bu ve bunun gibi vatan düşmanlarını çok dikkate almamak lazım devlet gerekeni her zman yapmiştır bundan sıonrada yapar bunların ağababalarını kedi gibi topladı sokaklardan.

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Haber YorumlarıMerxas:

Rojava özgür olması için silahlı güçlerin Rojava çekilmesi şarttır. Türkiye de daha öncede masa kuruldu pek güven vermiyor. o yüzden atılacak adımlar ileriye dönük atilmali

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Haber YorumlarıMalatyalı:

İt ürür kervan yürür deyimini unutmayın

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