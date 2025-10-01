AK Parti Milletvekili Keleş, sağlık alanındaki sorunlar için reçeteyi yazdı: Birinci basamakta bu işi çözmemiz lazım

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Meclis bahçesinden canlı yayınlarla Ankara gündemine ışık tutan Haberler.com'un konukları arasında AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş de yer aldı.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan iki isimden Keleş, sağlık alanında vatandaşlardan gelen şikayetler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu veya ilgili doktor bulamama gibi sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAĞLIKTA DEVRİM NİTELİĞİNDE DÖNÜŞÜMLER GERÇEKLEŞTİ"

Kendisi de bir hekim olan Prof. Dr. Keleş, şu ifadeleri kullandı: "Şöyle söyleyeyim, aslında böyle biraz 2000'li yıllardan önceye gittiğimiz zaman çok ciddi sıkıntılarımız olduğunu hepimiz çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Ve 2000'li yıllardan sonra bizim iktidarımıza gerçekten sağlıkta devrim niteliğinde dönüşümler gerçekleşti. Bunları anlatmaya kalksak gerçekten burada saatlerce anlatmamız gerekir ama geldiğimiz noktada Özellikle işte bu randevu sistemindeki problemlerle ilgili vs. ile ilgili şu anda Sağlık Bakanlığımızın da, Bakan Bey'in de bu konuda çok ciddi anlamda önlemleri oldu.

"YAPMAMIZ GEREKEN AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİ, AİLE HEKİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK"

Aslında problemimiz şu. Bizim sağlıkta basamak sistemimiz, birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sistemimiz vardır. Üçüncü basamak dediğimiz üniversite hastaneleri ya da eğitim veren hastaneler akla gelir. Vatandaşlarımız tabii ister istemez sağlıktaki bu dönüşümle birlikte üçüncü basamağa bir yönlenme oldu.

Bizim aslında yapmamız gereken birinci basamak yani aile sağlığı, aile hekimliğini güçlendirmemiz lazım. Sayın Bakanımızın özellikle üzerinde durduğu birinci basamağı güçlendirmek. Bu amaçla özellikle aile sağlığı merkezlerinin hem fiziki hem de teknolojik açıdan güçlendirilmesi sağlandı. Yani bir vatandaşımız aile hekimine gittiğinde bütün tahllilerini yaptırabiliyorsa, muayenesini olabiliyorsa ve bunlarda bir problem yoksa niçin bir üçüncü basamağı tercih etsin?

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş (Sağda)

"BİRİNCİ BASAMAKTA BİZİM BU İŞİ ÇÖZMEMİZ LAZIM"

Dolayısıyla birinci basamakta bizim bu işi çözmemiz lazım. Şunu söylemek gerekir. Üçüncü basamak hastanelerimiz gereksiz hastalarla dolmaya başladı. Gereksizden kastım şu, yani tedavi ihtiyacı olmayan ama vatandaşın kafasında soru işareti, acaba ya ben de gidip bir tahlillerimi yaptırsam, bir baktırsam dediği bu işleri bizim birinci basamakta çözmemiz lazım. Üçüncü basamak hastaneler bizim daha öncelikle tedavi gerektiren hastalarla ve eğitim açısından bu hastanelerin donanım ve eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA RANDEVULARLA İLGİLİ SIKINTILARIN DA ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ"

Çok güzel gidiyoruz. İnşallah birinci basamak, ikinci basamak bu sevk zincirini kurursak ben eminim ki bundan sonra özellikle üçüncü basamaklarda randevu almadaki sıkıntılarında önüne geçmiş olacağız ki bunun verileri de son dönemdeki verileri de bunu gösteriyor.

Mesela aile hekimlerine bu son dönemde randevu alma yetkisi verildi. Yani siz aile hekimine gittiğiniz zaman eğer aile hekiminiz de uygun görüyorsa sizin adınıza hastaneden randevu alabiliyor. Yani aile hekimlerine bir kota verildi. Bu da son derece önemliydi. Tabii basamak basamak gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu randevuyla ilgili sıkıntıların da önüne geçmiş olacağız."