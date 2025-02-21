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AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir

AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir
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AK Parti'de gözler 23 Şubat Pazar günü yapılacak büyük kongreye çevrilmişken parti içi ve kabinede büyük değişiklikler bekleniyor. Katıldığı canlı yayında kulislerdeki iddialar sorulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir "Eski isimler yeniden gelebilir. Bu bizim zenginliğimiz" dedi.

Ak Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat Pazar günü yapılacak. Kongre öncesinde parti içinde ve kabinede değişiklik yapılacağı ile ilgili dedikodular Ankara kulislerinde yüksek sesle dillendirilmeye başlamıştı.

AK PARTİLİ İSİMDEN CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Kulisler hareketliyken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den de çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kandemir, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu oldu.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Kabinede değişiklik yapılacak mı sorusunu cevaplayan Kandemir, "AK Parti'nin en büyük gücü 23 senelik hikayesinde belki dünya siyasal hareketinin en tecrübeli, kritik anları yönetmiş çok nitelikli bir kadro biriktirmiş olması. Eski isimler yeniden gelebilir. Bu bizim zenginliğimiz." dedi.

AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilirAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir.

"GÖVEVİ DEVREDENLER DE ALANLAR DA SON DERECE COŞKULU"

"Cumhurbaşkanımızın nasıl bir kadro kuracağını hep birlikte göreceğiz" diyerek değişim yapılacağını belirten Kandemir, şunları söyledi; "Tabi kabine tarafı ya da parti tarafı onu bilemiyoruz. Halihazırda çok güçlü bir hükümetimiz, işini iyi yapan bakanlarımız var. Dolayısıyla takdir genel başkanımızın. Böyle büyük bir değişimin olduğu siyasal harekette tatsızlık göremezsiniz AK Parti kadrolarında. Görevi devredenler de alanlar da son derece coşkulu, heyecanlı."

ERDOĞAN: HİÇBİR HOCA, TAKIMI OKUMADAN SAHAYA SÜRMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yapılacak olan büyük kongre ile ilgili "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük." ifadelerini kullanarak değişim sinyali vermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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