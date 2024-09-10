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AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma

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Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın katıldığı bir programda "eğitim" ile ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. Akar, "Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma." dedi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, eğitimin amacının bilgi olmadığını söyledi. Akar, "Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma." ifadelerini kullandı.

AKAR'DAN "EĞİTİM" ÇIKIŞI

Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı bir etkinlikte sıra dışı açıklamalarda bulundu. Eğitimle ilgili konuşan Akar, eğitimin amacının bilgi değil, Allah korkusu ve kuldan utanma olduğunu savundu.

"EĞİTİMİN AMACI ALLAH KORKUSU VE KULDAN ATANMA"

Akar, şunları söyledi: "Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın.

"LGBT İLE Mİ UĞRAŞACAKSINIZ?"

Eğer bu verilmezse ki bazı sıkıntılarımız var eğitimde yakından bilindiği gibi, şu gördüğümüz tablo olur. Bu sefer ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız? LGBT ile mi uğraşacaksınız? Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız, şaşırırsınız. Ondan sonra başlıyoruz efendim savcı nerde? Polis nerede? Arkadaşlar, savcılarla polislerle bu iş olmaz olmaz. İşin başı, ilacı eğitim. Bunu verdik verdik, veremedik kendi çocuklarımızla bize yabancılaşıyor kendi torunlarımıza bize yabancılaşıyor."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (1)

Kadir Tokay:

Kendinde olmayanları ne kadar da rahat söylüyorsun.

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