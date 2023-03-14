Erkan Baş'ın konuk olduğu program sırasında AK Partili Hamza Dağ'dan sert paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuk olduğu programa tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dağ, "Habertürk'te Teke Tek programını izlerken yayında bir moderatör ve bir TİP'li var zannediyorduk. Meğer modaratör yokmuş, iki TİP'li muhabbet ediyormuş" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılıp gündemi değerlendirdi.

DAĞ: MEĞER MODERATÖR YOKMUŞ, İKİ TİP'Lİ MUHABBET EDİYORMUŞ

Sosyal medyada gündem olan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan ise tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Dağ, şu ifadeleri kullandı; "Habertürk'te Teke Tek programını izlerken yayında bir moderatör ve bir TİP'li var zannediyorduk. Meğer moderatör yokmuş, iki TİP'li muhabbet ediyormuş."