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Erkan Baş'ın konuk olduğu program sırasında AK Partili Hamza Dağ'dan sert paylaşım

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuk olduğu programa tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dağ, "Habertürk'te Teke Tek programını izlerken yayında bir moderatör ve bir TİP'li var zannediyorduk. Meğer modaratör yokmuş, iki TİP'li muhabbet ediyormuş" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılıp gündemi değerlendirdi.

DAĞ: MEĞER MODERATÖR YOKMUŞ, İKİ TİP'Lİ MUHABBET EDİYORMUŞ

Sosyal medyada gündem olan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan ise tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Dağ, şu ifadeleri kullandı; "Habertürk'te Teke Tek programını izlerken yayında bir moderatör ve bir TİP'li var zannediyorduk. Meğer moderatör yokmuş, iki TİP'li muhabbet ediyormuş."

AK Partili Hamza Dağ, Erkan Baş'ın konuk olduğu televizyon programına tepki gösterdi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Fatih Altaylı Hamza Dağ Erkan Baş AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

N. Harp:

Herkez erken emekli omak ister ...bizim Fatih ..daha hale orda ...brak yakamizi adam yater !!

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Nazlı Muhip:

Butun medya elinizde yetmedi mi

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haksız mıyım:

harika ve cok doğru bir yorum. dün ben de izledim. fatih altaylı karşısındaki ne dese destekledi, güldü, onayladı. zaten altaylının ne olduğunu da biliyorduk. şaşırmadık yani

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