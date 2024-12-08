Üye Girişi
Haberler
Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler

 İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

 İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik

Savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! İsrail, Suriye'de kritik noktaları hedef aldı
Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Haluk İpek'ten Özgür Özel'e Eleştiri: '3 Günlük Öngörüde Bile Bulunamıyor'

Haluk İpek'ten Özgür Özel'e Eleştiri: '3 Günlük Öngörüde Bile Bulunamıyor'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi sonrası Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinden bir gün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı" sözlerini hatırlatarak, "Adam 3 günlük öngörüde...

Ak Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi sonrası Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinden bir gün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı" sözlerini hatırlatarak, "Adam 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor" eleştirisinde bulundu.

Ak Parti Amasya Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de muhalefet problemi var" sözünü hatırlatarak, "Gerçekten muhalefet problemi var. Düşünün 2 veya 3 gün önce Özgür Özel ne dedi. 'Suriye rejiminin başındaki Esad ile görüşün' dedi. Bakın bugün yok. Yani adam 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor" diye konuştu. İpek, Suriye'nin imarı ile sonrasındaki süreçte Türkiye'nin ürettiği her malı satabileceği önemli bir pazar olacağının altını çizdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da, Türk savunma sanayiinin yüzde 80 oranında yerli ve milli imkanlara kavuştuğuna değinerek, "Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da her gün bir terör olayı ve şehit haberi geliyordu. Terörle anılan Gabar'da bugün biz kendi petrolümüzü çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanlığına Emre Altınörgü seçildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği şehre böyle girdi
img

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı
img

Devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.