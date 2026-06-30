Milletvekili Gürcan, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e yürütülen çalışmaları anlattı
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüntülü görüşme yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, görüntülü konuşma yaptığı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sundu.
Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve beraberindeki heyet, Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Milletvekili Gürcan, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Gürcan, Bakan Tekin'e yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı