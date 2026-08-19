Azınlık okullarına yeni uygulama yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), azınlık okullarına yönelik ilgili kanunda yer alan hükümler dışında yeni bir uygulama tesis edilmediğini, okulların eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdiğini bildirdi.

YENİ BİR UYGULAMA YOK

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında "azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı" izlenimi veren paylaşımların dezenformasyon içerdiği, toplumsal huzuru ve bütünlüğü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu okullara yönelik ilgili kanunda yer alan hükümlerin dışında yeni bir uygulama tesis edilmediği, okulların eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA