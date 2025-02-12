Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM kürsüsünde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Gökçek, "Bana arka tarafta diyor ki, 'Babana rica et benim hakkımda twitler atmasın, ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım.'" ifadelerini kullandı. İddiayı yalanlayan Başarır'ın yanıtı ise dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu yine ilginç anlara sahne oldu. Kürsüde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

GÖKÇEK: ARKA TARAFA GELİP BABAMLA İLGİLİ RİCADA BULUNDU

Gökçek, Başarır için, "Geliyor bana arka tarafta diyor ki 'Babana rica et benim hakkımda twitler atmasın, ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım.'" ifadelerini kullandı. Gökçek'in sözleri tansiyonun yükselmesine neden oldu.

BAŞARIR: "BEN BABAMIN GÜNAHINI ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİM" DEDİ

Gökçek'e Başarır'dan yanıt gecikmedi. Gökçek'in ardından kürsüye çıkan Başarır iddiaları yalanlayarak, "Kendisiyle kürsü arkasında bir kez karşılaştım, sadece bana dedi ki babamla ilgili bunları bana söyleme, ben babamın günahını çekmek zorunda değilim." dedi.

AK Partili Gökçek'ten
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

FIFA'dan devrim gibi karar
img

Avrupa'nın göbeğinde büyük skandal
img

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıumut mergen:

ALI MAHIR BASARIR CHP NIN ASLANI

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Anıl:

Mahalle fisfosu nü gectiniz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Diyelim ki Basarir oyle dedi... ne var bunda... karsilikli sulh teklif etmis...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor'u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho'ya salladı

Şimdi de Mourinho'ya salladı
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
Destici'den AK Parti ve MHP'ye zehir zemberek sözler

İttifakın küçük ortağından AK Parti ve MHP'ye zehir zemberek sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.