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AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konuşulmaya devam ederken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Makul tarihteki erken seçim teklifine CHP'nin karşı çıkamayacağı kanaatindeyim. Makul tarih? Ortalama 1 yıl önce, 2027 Mayıs uygun olur diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Siyaset kulisleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağını konuşurken, konuyla ilgili iddialar da gelmeye devam ediyor.

AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi

AK Parti Şanlıurfa İlk Kongresi'nde İbrahim Tatlıses'in "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz? Bu sözü alalım" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sen varsan varım" cevabını vermişti. Erdoğan'ın yanıtı, adaylık sinyali olarak algılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusu konuşulmaya devam ederken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağını belirterek erken seçim için tarihi verdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLUR"

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı gündemde. Kanaatim, kesinlikle olur. Bunun için meclisin erken seçim kararı alması yeterli. Alır mı, bence alır.

CHP lideri, Kasım 2025'den sonraki takvime karşı olduklarını açıklasa da siyaset pratiğine uygun değil. Makul tarihteki erken seçim teklifine CHP'nin karşı çıkamayacağı kanaatindeyim.

ERKEN SEÇİM TARİHİ

Makul tarih? Ortalama 1 yıl önce, 2027 Mayıs uygun olur diye tahmin ediyorum. Yani, bence… Cumhurbaşkanımız yeniden adaylığı düşünürse, bu sorunu DEM'le değil CHP ile çözmek ister. Muhtemelen çözer."

Erdoğan'ın tekrardan aday olabilmesi için 2028 yılından önce erken seçim yapılması gerekiyor.

AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

seçimden korkmayan, halkına adaleti mutluluğu huzuru refahı en iyi hizmeti sunduğunu söyleyen erken seçime gider kaybedeceğini bilenler ise korktukları için son dakikaya, son saniyeye kadar iktidarda kalmak için ne varsa yapar zaten ondörtbin lra olan emekli maaşını yirmi ik ibin lira olan asgari ücreti alıp yirmi bin lira kira verenler hasretle seçim gününü bekliyor

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Sistemin açığını kullanmayın! Bu milletin gözünde değersizleşmeyin! İstanbul seçimlerini hatırlayın!

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