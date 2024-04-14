AK Partili eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'tan tepki çeken paylaşım: Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin eski Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, bayram tatilinden dönen vatandaşları hedef aldığı paylaşımında, "Çekilin, aç Türkler tatilden dönüyor." ifadelerini kullandı. Tepkilerin ardından Yavaş paylaşımını sildi.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, BAYRAMDAN DÖNEN TATİLCİLERİ HEDEF ALDI
31 Mart yerel seçimlerini kaybeden Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin eski Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, bayramdan dönen tatilcileri hedef aldı.
"ÇEKİLİN AÇ TÜRKLER TATİLDEN DÖNÜYOR"
Tatilcilerin yoldaki görüntülerini paylaşan Yavaş, "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor." ifadelerini kullandı. Yavaş, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.
SON YEREL SEÇİMLERDE CHP'Lİ ADAYA KAYBETMİŞTİ
Son yerel seçimlerde Sındırgı'da CHP'nin adayı Serkan Sak oyların yüzde 52,57'sini alarak belediye başkanı seçilmişti. Ekrem Yavaş ise yüzde 40,16'lık oyla ikinci sırada yer almıştı.