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AK Partili eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'tan tepki çeken paylaşım: Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin eski Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, bayram tatilinden dönen vatandaşları hedef aldığı paylaşımında, "Çekilin, aç Türkler tatilden dönüyor." ifadelerini kullandı. Tepkilerin ardından Yavaş paylaşımını sildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, BAYRAMDAN DÖNEN TATİLCİLERİ HEDEF ALDI

31 Mart yerel seçimlerini kaybeden Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin eski Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, bayramdan dönen tatilcileri hedef aldı.

AK Partili eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'tan tepki çeken paylaşım: Çekilin aç Türkler tatilden dönüyorEkrem Yavaş

"ÇEKİLİN AÇ TÜRKLER TATİLDEN DÖNÜYOR"

Tatilcilerin yoldaki görüntülerini paylaşan Yavaş, "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor." ifadelerini kullandı. Yavaş, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

AK Partili eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'tan tepki çeken paylaşım: Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor

SON YEREL SEÇİMLERDE CHP'Lİ ADAYA KAYBETMİŞTİ

Son yerel seçimlerde Sındırgı'da CHP'nin adayı Serkan Sak oyların yüzde 52,57'sini alarak belediye başkanı seçilmişti. Ekrem Yavaş ise yüzde 40,16'lık oyla ikinci sırada yer almıştı.

AK Partili eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'tan tepki çeken paylaşım: Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Ekrem Yavaş Balıkesir AK Parti Sosyal Medya 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (6)

Ara Dan:

Tepki çekecek bir durum yok doğru söylemiş adam, o tatilden dönenlerin yüzde 90 ı akp den önce tatil falan bilmezdi.

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Ömer Onur:

ha ha haaaa, doğru herkes tatili bu dönemde ogrendii

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Hek Tor:

Arabaları bilem yoktu tatile gidebilmek için, ülkeye mayoyu bile onlar getirdi, eskiden sadece mayonez vardı....

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Narter Nart:

Başkanlığı kaybetmek bayağı koymuş... bu bir mesele... ancak diğer bir mesele belirlemelerindeki yanlışlıklar...Tok Türkler dese...ya da başka bir ifade ile anlatsa derdini,,, kıvırtıp silmesine de gerek kalmazdı... Mesela suyu bulandır...parayı kazan.. gibi..

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Muratsa:

eee adam eski belediye baskani o aç mı kalir .Bizim gibi ler aç olur..

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Hek Tor:

En azından hain Türkler dememiş, ilerleme var yani....

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