AK Partili Cıngı: "2028 yılına kadar 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılması hedefleniyor"

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İŞKUR'un genç istihdamı ve işverenlere sağlanan destek politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Cıngı, Türkiye İş Kurumu'nun son yıllarda hayata geçirdiği uygulamalarla istihdam piyasasında aktif ve yönlendirici bir rol üstlendiğini belirterek, her yıl ortalama 1 ila 1,5 milyon kişinin istihdama kazandırıldığını ifade etti. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısına dikkat çeken Cıngı, gençlerin eğitimden istihdama geçişinin yalnızca bireysel değil, ekonomik büyüme ve toplumsal refah açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda 6 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Gençliğin Üretim Çağı - GÜÇ Projesi doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemine değinen Cıngı, 'Geleceğim Meslekte' Programı ile gençlerin daha eğitim sürecindeyken iş hayatına hazırlandığını ifade etti. Program kapsamında bin 625 iş ve meslek danışmanının sahada aktif görev yaptığını, Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 100 bin öğrenciyle birebir görüşme gerçekleştirildiğini ve 2028 yılına kadar 750 binin üzerinde gence ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

Milletvekili Cıngı, İşverenlere sağlanan desteklerden de bahsederek, İşkur'un işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarıyla nitelikli işgücü ihtiyacına doğrudan çözüm sunduğunu ifade etti. Bu kapsamda bir çalışanın 6 aylık maliyetine karşılık gelen yaklaşık 240 bin TL'lik desteğin İŞKUR tarafından karşılandığını, meslek lisesi mezunlarında bu desteğin yüzde 30 artırıldığını söyledi. Cıngı, kadın istihdamını artırmaya yönelik desteklerin de yine artırımlı olarak uygulandığını belirtti.

Milletvekili Cıngı, 2028 yılına kadar yaklaşık 475 milyar TL kaynakla 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini aktardı ve Kayseri'nin güçlü sanayi altyapısı sayesinde bu süreçten önemli ölçüde fayda sağlayacak illerden biri olduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İŞKUR Genel Müdürü ve yönetimine teşekkür eden Milletvekili Cıngı, gençlerin üretime katılımını artıracak çalışmaların Türkiye'nin kalkınmasına güçlü katkı sağlayacağını vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
