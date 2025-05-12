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AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

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AK Partili İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu katıldığı canlı yayında terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini değerlendirdi. Cevizoğlu "Bundan sonraki aşamalarda öngörülen; silahların toplanması ve hem Suriye'deki YPG kamplarının hem de Irak'taki PKK kamplarının kapatılması. Oradaki teröristlere güvenlik garantilerinin verilmesi ve dağdan inişin, dağın boşaltılması" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a silahları bırakma çağrısıyla başlayan yeni çözüm sürecinde beklenen açıklama geldi. Pkk, 5-7 Mayıs tarihleri arasında "Medya Savunma Alanlarında" gerçekleştirdiği 12. kongresinin kararlarını duyurdu.

Silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini "Pkk adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" şeklinde duyuran örgüt tarafından hazırlanan bildiride, "Söz konusu kararların uygulanması Apo'nun süreci yürütüp yönlendirmesini, demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir" denildi.

AK PARTİLİ CEVİZOĞLU'NDAN SURİYE İDDİASI

Terör örgütü Pkk'nın fesih duyurusunun ardından Suriye'deki YPG varlığıyla ilgili tartışmalar başlarken, AK Partili Hulki Cevizoğlu katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul Milletvekili Cevizoğlu, Suriye'deki YPG kamplarının da kapatılmasının öngörüldüğünü söyledi.

"TERÖRİSTLERE GÜVENLİK GARANTİSİ VERİLECEK"

Cevizoğlu, şunları kaydetti; "Pkk kendini feshedince, Pkk'nın içinde bulunduğu kamplar ne olacak? Bundan sonraki aşamaların ne olacağı konusunda şunlar söyleniyor, öngörülüyor: Silahların toplanması ve hem Suriye'deki YPG kamplarının hem de Irak'taki PKK kamplarının kapatılması. Oradaki teröristlere güvenlik garantilerinin verilmesi ve dağdan inişin, dağın boşaltılması. Suriye'deki YPG kampları var. Bu YPG'nin Amerika ve Rusya ile ilişkileri var. Bu süreçte bunların ne olacağı kararlaştırılacak.

"IRAK'TAKİ KAMPLARIN TASFİYESİ HIZLANABİLİR"

Irak'taki PKK kampları konusunda görüşmeler devam ediyordu. Irak hükümetiyle yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantılarında bunlar ele alınmıştı. Irak'ın çok olumlu yaklaşımı var. Irak, bu süreci destekliyordu. Kampların tasfiyesi orada hızlanabilir."

AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

İnin dağdan ne işiniz var. Devletten maaş Allah'tan sağlık deniz kenarlarında kordonda halay çekin oynayın. Devir sizin devriniz. Biz zamanında kafayı kullanıp dağa çıkamadık.

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