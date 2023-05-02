AK Partili Bursalı'dan CHP'ye Atatürk çıkışı

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, Menderes'te katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitinginde Atatürk'ü ağzına bile almadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin değil HDP ve PKK'nın desteklediği 9'lu masanın adayı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, Menderes'te katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitinginde Atatürk'ü ağzına bile almadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin değil HDP ve PKK'nın desteklediği 9'lu masanın adayı olduğunu bir kez daha gösterdi. İzmir'de Atatürk diyemeyenler; Atatürkçülere, Atatürk düşmanlarını dayatıyor" dedi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı'nın katılımıyla Menderes'te, AK Parti Gümüldür Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Partili ve vatandaşların yoğun katılımı ile yapılan açılışta konuşan Bursalı, hafta sonu yapılan miting üzerinden CHP'ye yüklendi.

AK Parti İzmir Milletvekili adayı Şebnem Bursalı, "Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir mitinginde Atatürk'ü ağzına bile almadı. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin değil HDP ve PKK'nın desteklediği 9'lu masanın adayı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, kendisine verilen PKK destekli HDP ile aynı çizgiye gelme görevini başarıyla yerine getiriyor. Atatürk'ü ve Atatürkçüleri CHP'den uzaklaştırdı; ayrıca İzmir gibi Atatürk'e bağlı bir kente, Atatürk düşmanlarını seçtirmeye çalışarak İzmirlilere dayatmada bulunuyor. Bu seçim istiklal için gayret gösterenler ile istikbalini Amerika'da, kandilde arayanlar arasındaki bir tercih seçimidir" dedi.

CHP'nin İzmirlinin oyunu adeta 'çantada keklik' görerek hareket ettiğini ifade eden Bursalı, "Ancak, İzmir için CHP'nin kalesi sözlerinin ne kadar boş olduğu Cumhurbaşkanımızın cumartesi günkü Gündoğdu Mitinginde bir kez daha ortaya çıktı. İzmirli her şeyi görüyor ve Atatürk'ü yok saymaya çalışanlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecek" değerlendirmesinde de bulundu. - İZMİR