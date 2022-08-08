Haber : AK Partili belediye başkan adayı Mahmut Kahraman'a İBB'de üst düzey görev - Haberler

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AK Partili belediye başkan adayı Mahmut Kahraman'a İBB'de üst düzey görev

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AK Parti'den Elazığ Belediye Başkan Aday Adayı olan İnşaat Mühendisi Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcılığı'na getirildi. Ataması mail yoluyla duyurulan Karaman, resmi olarak görevine başladı.

CHP'nin elinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken bir atama gerçekleştirildi. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Atık Su ve İnşaat Daire Başkanlığı görevine getirilen İnşaat Mühendisi Mahmut Kahraman, son olarak İSKİ Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

AK Partili belediye başkan adayı Mahmut Kahraman'a İBB'de üst düzey görev

AK PARTİ'DEN ADAY OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

İSKİ Daire Başkanlığı'na atandığı dönemde AK Parti Elazığ Belediye Başkan Aday Adayı olduğu ortaya çıkan Kahraman, o dönem çok konuşuldu. Bu eleştirileri yanıtsız bırakan İBB yönetimi, Karaman'a önemli bir görev daha verdi. Karaman'ın yeni görevi, mail yoluyla duyuruldu.

AK Partili belediye başkan adayı Mahmut Kahraman'a İBB'de üst düzey görev

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