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AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması

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AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın canlı yayındaki "torpil" savunması tartışma yarattı. "Bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğu zaman ben ilçe başkanıma inisiyatifi bırakırım" ifadelerini kullanan Yıldırım'a stüdyodaki gazeteci "Başkanım ilçe başkanı referans oluyor, adaletsiz değil mi?" diye sordu. AK Partili başkanın yanıtı ise "Bu kadar da olacak canım" oldu.

Ak Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım yerelde yayın yapan Kanal Fırat adlı kanalın programına konuk oldu. Gazeteci Zeki Akbıyık'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın "torpil" sorusuna verdiği yanıt ise yayına adeta damga vurdu.

"İLÇE BAŞKANIMA İNİSİYATİF BIRAKIRIM"

İşe alım süreçleriyle ilgili açıklama yapan Yıldırım "Bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğu zaman ben ilçe başkanıma inisiyatif bırakırım. Çünkü o yörenin insanı orada çalışacak" ifadelerini kullandı.

GAZETECİ ARAYA GİRDİ

Yıldırım'ın bu sözleri üzerine araya giren gazeteci "Başkanım, ilçe başkanı referans oluyor, adaletsiz değil mi?" sorusunu yöneltti.

VERDİĞİ YANIT TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Yıldırım bunun üzerine "E bu kadar da olacak canım" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım'ın bu yanıtı tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar liyakat ve adalet kavramları üzerinden Yıldırım'ı eleştirdi.

AK Partili başkandan canlı yayında skandal
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıDamla Sengul:

işte bunlar

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Haber Yorumlarıali taş :

Bu millet batmasında ne yapsın. Esselaaaaa.

Yorum Beğen175
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Haber YorumlarıGökhan Ccc:

torpili referans yaptilar

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMirza null:

bu hükümette en gördüğüm yalan yolsuzluk rüşvet sadece kendilerini düşünen kendine göre müslüman

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıufo:

ülke eskidende parti devletiydi şimdide başka parti devleti oldu kimsenin adalalet hukuk aradığı yok

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHsn:

Eskidende hamili yakınımdır notları olurdu.Tanju Özcan demişti ya belediyelerde torpilsiz iş olmaz diye kesinlikle katılıyorum torpil dönmeyen bir belediye Türkiye'de mümkün değil.Her İnsanın nefsinde menfaat hastalığı var,bunu terbiye edemeyen fırsatını bulduğunda buna yenilmesi büyük ihtimal.

Yorum Beğen76
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Haber YorumlarıPole star:

Akp, CHP, vs vs... yoktur birbirinden farkları, bizim sistem yanlış....

Yorum Beğen59
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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

bide Müslümanlık taslayip kul hakkı yemezlermi

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

ne bunlara ne bunlara oy verenlere hakkım varsa helal etmiyorum.

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Haber YorumlarıErkan Can :

ülke babalarının çiftliği,tiksiniyorum artık gerçekten. şu adamlarının hepsinin yargılanması gerekiyor yetimin vergisini gariban türk cocugunun hakkını yemek bu kadar kolay olmamalı

Yorum Beğen53
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