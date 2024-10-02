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AK Partili Ali İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil, önümüzdeki seçimde bunu göreceğiz

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Haberler.com canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, "Ekonomik sıkıntının yalnız Türkiye'de değil, dünyanın bütün ülkelerinde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Vatandaş 'Cumhurbaşkanı bu emeklilerin durumuna el atsın' diyor ama bizden vazgeçmiş değiller. Önümüzdeki seçimde hep birlikte bunu göreceğiz" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, yeni yasama dönemi açılışında Haberler.com ekranında Melis Yaşar ve Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı.

"MUHALEFETİN DE İKTİDARIN DA MİLLET İÇİN ÇALIŞMASI LAZIM"

"3. yasama döneminde inşallah daha barışçı daha kardeş daha milletin arzu ve isteği doğrultusunda kanun ve yasaları çıkarmayı arzu ediyoruz. Muhalefetin de iktidarın da bu millet için çalışması lazım" diyerek söze başlayan İnci, "80 darbesinden sonra olan Anayasa artık yamalı bir bohça oldu. Artık değiştirilmesi lazım. Daha Anayasa konuşulmadan 'İlk 4 madde değişecek, değişmeyecek' dediler. Cumhurbaşkanımız da 'Böyle bir tartışma yok' dedi. Yani nereden kavga çıkarabilirim olayı var. İnşallah bu dönem daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLLER"

İnci sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomik sıkıntının yalnız Türkiye'de değil, dünyanın bütün ülkelerinde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Sahada vatandaşa anlatamadığımız şu oldu; 2000 yılında vatandaş hastaneye gittiği zaman senet imzalayıp babasını alabiliyordu, benim hanımım evde doğum yaptı. Şimdi Van'da Diyarbakır'da bulunan bir gelin doğum yapacağı zaman 2000 metre kar varsa helikopter gelip alıyor. Türkiye böyle bir duruma geldi. Vatandaşın altında eskiden araba yoktu. Ben de öğretmenim. Öğretmenlik döneminde arkadaşlarımızın limon sattığını biliyorum. Türkiye'nin geldiği yüksek seviyeden aşağı inmeyi kimse istemiyor. Bunu sahada görüyoruz, vatandaş imkanını kaybetmek istemiyor. Esnafa soruyoruz 'Elhamdülillah' diyor, emekli 'Cumhurbaşkanına söyleyin bu emeklilerin durumuna el atsın' diyor ama bizden vazgeçmiş değiller. Önümüzdeki seçimde hep birlikte bunu göreceğiz. 'Hangi yüzle geldiniz' diyen bir Allah'ın kulu olmadı."

AK Partili Ali İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil, önümüzdeki seçimde bunu göreceğiz
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (7)

alp yanki:

Aynen katılıyorum, seçim zamanı bir parmak bal çalıp bu sorugulamayan millet size yine tepside sunar ülkeyi.. Bu demek değil ki doğru bir muhalefet var oraya yönelsin millet ama ölümü gösterip sıtmaya razı etmek dedikleri bu zaman olsa gerek:((

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Özcan Özcan:

ARKADAŞLAR BANA AYAKKABI KUTUSU LAZIM EV TAŞIYACAĞIM DA.

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Özcan Özcan:

HER BELA BİR İMİTANDIR BİZİM DE İMTİHANIMIZ AKP.NAPALIM 1 KAÇ SENE DAHA SABREDECEĞİ ŞUNLARA

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umut mergen:

EVET MAKARNALARI AZALMIŞ BIRAZ DAHA VERIN

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dehide:

Evet vazgeçmedi kimse. Sadece bir uyarıydı kendilerine gelmeleri için ve işe yaradı. Farkla başa gelecek tekrar

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sade vatandaş:

doğru söylemiş onlardan vazgeçmiş değiliz getirsen sandığı görsünler onlara ne kadar düşkün olduğumuzu hasretlerinden yanıp tutuşuyoruz Allah onları düşmanlarımıza nasip ihsan etsin

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şahabettin Ayyıldız:

Ysni hala stoklarda makarna ve patates var demek istiyot

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