AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ladik Belediye Başkanı'nın eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, vefat eden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in eşini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Yılmaz, doktor Gürkan Özel'e taziye ziyaretinde bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Gürkan Özel ile görüştürdü.