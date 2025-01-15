AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu, gemileri yaktı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin çatı partisi Yeni Yol'un TBMM'deki ilk grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye politikası üzerinden muhalefeti, 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi üzerinden de hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERLERİ NEREDEYDİ?"

"Biz 13 yıl boyunca Suriye'de kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla katledilen mazlumların dertleriyle uykuyu kendimiz haram kılmıştık" diyen Davutoğlu, "O zaman bizi acımasızca eleştiren ve bu zalimlerle iş birliği yapmak gerektiğini söyleyen muhalefetin şimdi Şam'a yardım seferberliği şovuna kalkışmaları karşısında sormak gerekmez mi; yoldaşlarınız olan belediye başkanları bu mazlumların suyunu keserek Kerbela şartlarına mahkum ederken siz neredeydiniz? Beşar Esad'ın düştüğü sabah dahi 'Beşer Esad ile konuşmanız lazım' diyerek dünyadan kopuk yaşayan ana muhalefet partisi liderleri neredeydi? Öte yandan, üç ay boyunca kadar Beşar Esad ile görüşmek için randevu talebinde bulunulmasını barış çabası olarak gören iktidar borazanlarının şimdi fetih türküleri söylemesi ne kadar samimidir? Bizi yola çıkaran saik Filistinli, Gazzeli, Suriyeli, Doğu Türkistanlı, Arakanlı ve nice mazlumların can güvenliği derdidir. İşte iktidara çağrıda bulunuyorum: Şu anda Tayland'da Çin'e iade edildiğinde infaz edilecek Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin çığlıklarını duyun ve onları o cehennemden çıkarın" dedi.

HÜKÜMETE ELEŞTİRİ: DERTLİYİZ, KAYGILIYIZ

2025 yılının aile yılı ilan edilmesi üzerinden de hükümete yüklenen Davutoğlu, "Emekliler Yılı ilan ettikleri 2024'de emeklileri perişan eden iktidarın Aile Yılı ilan ettiği 2025'te aile yapımızı daha da sarsacak adımlar atma ihtimalinden dertliyiz, kaygılıyız. İşte biraz önce zikredildi o diziler. Sadece o diziler mi? Sabah yayınlarına başladığınız andan bu yandaş televizyonlarda gördüğünüz şeylerden haya duymamak mümkün değil. Aile yapımız bugün hala ayaktaysa sizin sayenizde değil size rağmen ayaktadır" şeklinde konuştu.

"SONDAKİ İKTİDARI DEĞİL, YOLDAKİ ÇİLEYİ SEÇTİK"

Konuşmasının devamında "Bizi yola düşüren bebeklerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, esnafımızın, çiftçilerimizin, sanayicilerimizin, engellilerimizin, emeklilerimizin dertlerini dert edinmemizdir" diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: "Halbuki bize 'haksızlık olsa da adaletsizlik olsa da yolsuzluk olsa da yoksulluk olsa da oturun size lütfedilecek olan makam sıranızı bekleyin' dediler.Şimdi çok sık duyuyorum iktidarda bir sıkıntı var ya, 'Keşke yola çıkmasaydı da şimdi ikbale mazhar olsaydı, susup 8 yıl bir köşede otursaydı da şimdi sıra ona geldiğini görseydi' seslerini duyuyorum. Derdim ikbal değildi ki mazhariyeti onda arayalım. Onlar 'yol iktidara, ikbale varsın da nasıl gidilirse gidilsin' dediler. Biz yolun nereye gittiği kadar, nasıl gidildiği de önemlidir dedik. 'Nereye gittiğiniz değil, nasıl gittiğiniz önemlidir' diyen Konfiçyus'a kulak verdik. Onlar 'yön iktidar olsun da gerisi önemli değil' dedi. Biz 'Yöntem olmadan yön olmaz' dedik. Tasavvufun temel ilkesiyle biz 'usulsuz vuslat olmaz' dedik. Peki nasıl bir yol tercih ediyoruz? Birilerinin yaptığı gibi alışılmış eski yolları tercih edebilirdik. Gücün aşındırdığı eski yolları, iktidarı elde etmek ve elde tutmak için her şeyin mübah görüldüğü eski yolları. Zor olanı seçtik. Elimizdeki iktidarı korumaktansa ahlakı yozlaştıran iktidarın karşısında konumlanmayı seçtik. Sondaki iktidarı değil, yoldaki çileyi seçtik."