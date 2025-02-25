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Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti'ye katılan eski Gelecek Partili Serap Yazıcı'nın birkaç gün öncesinde CHP'ye geçmek istediğini açıkladı. Özel, "O kişi Antalya milletvekilimize gitti 'Tek adam rejimine itiraz benim partimde yeterli değil, CHP'ye geçmek istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomiden siyasete pek çok başlığa ilişkin konuşan Özel, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen AK Parti kongresinden saatler önce Gelecek Partisi'nden istifa eden ve kongre günü AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı'nın, birkaç gün öncesinde CHP'ye katılmak istediğini açıkladı.

"3-4 GÜN ÖNCE PARTİSİNE YAPTIĞIM ZİYARETE GELDİ"

Özel, şu sözlerle anlattı:

"İçlerinden bir tanesi bir gün önce, 14 saat önce sadece partisinden istifa etti. O da AK Parti'ye gidiyor haberleri çıkınca akşamüstü tweet attı, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" diye. O kongreden üç dört gün önce benim partisine yaptığım ziyarette geldi, oturdu, toplantıda beni dinledi, o partinin genel başkanını dinledi, heyetteydi, şimdi AK Parti'ye gitti.

"TEK ADAM REJİMİNE İTİRAZ BENİM PARTİMDE YETERLİ DEĞİL"

Antalya milletvekilimize gitti. 'Tek adam rejimine itiraz benim partimde yeterli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyorum.' dedi. Antalya milletvekilimizle birlikte bana geldiler. Ben kendisine, bir, "Partinizin bir grubu var. İstifanızla grubunuz düşebilir. Grubu düşüren olmayın. Biz o grup düşmesin diye o gruba milletvekili veren partiyiz." İki, "Eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca bir süre geçmeden alamayız. Çünkü biz bir başka partinin milletvekiline göz koyan bir parti değiliz." Üç, "O partinin milletvekili, oradan istifa etseniz de, bize gelme iradenizi söyleseniz de sonunda ben partinizin genel başkanına bir telefon açmak, bu durumdan haberdar etmek, bu konuyu konuşmak zorundayım." diye şahitlerin huzurunda konuştum. Bu kişi bizden gitti, sonra arkasından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti."

Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (33)

Haber Yorumlarıvatandaş:

600 vekilin hepsinin vekilliğinin iptal olmasını istiyorum. valiler yönetsin en azından boşuna verilen paramız gitmez. israftan başka bir şey değiller..

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Haber YorumlarıSerkan Tufan:

siyasetçi, bürokrat = para

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

omurga olmalı bir insanda

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Haber YorumlarıAdam Bey:

CHP’ye gelemeyenler doğru AaKePe’ye

Yorum Beğen73
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Haber YorumlarıFatih Kara:

Söylenecek çok söz var. Konuşulacak çok konu ama haysiyeti olmayana ne söylesen boş.

Yorum Beğen75
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Haber YorumlarıVEFA:

Namus mu arıyorsunuz, başka yerlere değil, ahan da tam buralara bakın! Aklınız şeyinizin kafasında olmassa belki bir umut doğar!

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Haber YorumlarıMGk:

Cemal Enginyurt.....?????

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıÖmer:

Reis sana yakışmıyor bu namussuzları Akp'ye katmak.

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Haber YorumlarıÖmer:

Önce rant, para ve koltuk gerisi teferruat.

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Haber YorumlarıÖmer:

Yarabbim ne günlere kaldık. Koltuğu kaybetmeme uğruna dalalet ve gaflet içindeler

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