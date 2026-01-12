Haberler

AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu

AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
CHP'den istifa edip, AK Parti'ye katılan ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısının ardından bu sefer memleketinde Erdoğan'ın fotoğrafına "topuk selamı" verdi.

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında taktığı rozet ile Ak Parti'ye katıldı. Çakır'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda Erdoğan hakkında söylediği sözler ve verdiği selam çok konuşulmuştu.

BU SEFER ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINA SELAM DURDU

Sürpriz bir kararla AK Parti'ye geçen Çakır, bu sefer Erdoğan'ın resmine selam durdu. Memleketi Mersin'de düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Çakır, "Mersin'de ilk seçimde göreceksiniz, AK Parti açık ara birinci olacak" dedi. Bir kez daha Erdoğan'a övgülerde sınır tanımayan Çakır, salonda bulunan Erdoğan'ın fotoğrafına bakarak asker selamı verdi.

ÇAKIR, GRUP TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

Hasan Ufuk Çakır AK Parti Grup Toplantısı'nda rozetini almasının ardından yaptığı konuşmada "İki büyük kumandan var biri Atatürk diğeri Erdoğan" diyerek Erdoğan'a selam durmuştu.

ARINÇ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı durmasına eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan tepki gelmişti. Çakır'ın ismini vermeden üstü kapalı eleştiren Arınç, "Bu gibi hareketler maalesef başkaları tarafından da zaman zaman tekrarlanıyor ve bunlar siyasetin derecesini düşürüyor. Millet gözünde de siyasetçinin itibarını yerle bir ediyor." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
