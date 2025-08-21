AK Parti'ye geçen belediye başkanının sözleri CHP'li vekili çıldırttı

AK Parti'ye geçen belediye başkanının sözleri CHP'li vekili çıldırttı
CHP'den AK Parti'ye geçen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Söke'nin 24 yıllık hasretini sona erdirdiğim için çok mutluyum." sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Arıkan'a tepki gösteren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "24 yıllık ne hasreti bu! İnsanda arlanma utanma olur. Hadsiz! Sen Söke'de CHP'ye verilen bu kadar oyu aldın gasp ettin AKP'ye geçirdin." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı AK Partili vekiller ve yöneticiler ziyaret etti. Arıkan söz konusu ziyarette dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN ARIKAN: 24 YILLIK HASRETİ SONA ERDİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Arıkan, "Rozet takma töreninde olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. 24 yıllık hasreti Sökemizde sona erdirdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Arıkan'a CHP'den tepki gecikmedi.

"İNSANDA ARLANMA UTANMA OLUR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Arıkan'a zehir zemberek sözlerle yüklendi. Bülbül, şunları söyledi: "Zübük mü desem, milli irade gaspçısı mı desem, Sökeli vatandaşların iradesine ihanet eden mi desem hala konuşuyor. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan denilen Zat 24 yıllık hasrete son verdim demiş! 24 yıllık ne hasreti bu! İnsanda arlanma utanma olur. Hadsiz!

"YAZIKLAR OLSUN"

Sen Söke'de CHP'ye verilen bu kadar oyu aldın gasp ettin AKP'ye geçirdin. Milli İradeye verilen 39 bin 258 Sökeli vatandaşın oyuna ihanet ettin. Yazıklar olsun. Sandıkta alınan temiz oyları masada hangi pazarlıklarla verdin? Bu oylar sana AKP adayı olarak verilmedi. Yazıklar olsun. Bunların hesabı ilk gelecek sandıkta senden sorulacak!"

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıİsmail Atış:

OZAMAN birdahaki seçimde geçtiğin.partiden aday ol bakalım kaç oy Alican görelim

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAntiCHP:

Her dönem başka partiden olduğu halde 3 dönem seçilen belediye başkanları var bir araştır. Millet belediye başkanlığında partiden çok şahsa oy atıyor. Özellikte küçük yerlerde partinin hiçbir önemi yok

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Valla 15 vekili iyi partiye verirkende keşke chp oylarını düşünseydin Süleyman kardeş..

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAntiCHP:

Ulan siz milletvekillerinizi koyun gibi kendi elinizle kulaklarından tutup başka partilere verdiniz o zaman oyumuz gasp olmuyor muydu. Geçmişinize bakın öyle konuşun

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

onu bırakın da arkadaş bu ne anlamadım ben seçime ne gerek var

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Madem öyle niye AKP nin adayı kazanamadı demekki millet sana değil CHP ye oy verdi.Birdaha sittin sene başkan olamayacaksın.şimdi erkeklik yapıyorsun da...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
