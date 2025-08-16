AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başka partiye geçeceği iddialarını yalanlayarak makamların ganimet değil, halkın emaneti olduğunu ve CHP'den ayrılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Ak Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde CHP ve diğer partilerden 9 belediye başkanı iktidar partisine katıldı. Bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

AHMET ARAS'TAN İDDİALARA YANIT

Partiler arası geçişlere CHP'den sert tepki gelirken, kulislerde yeni transfer iddiaları da gündeme geldi. Bu iddialarda adı geçen isimlerden biri de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras... Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aras, parti değişikliği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"BAŞKA BİR PARTİYE GEÇMEM DÜŞÜNÜLEMEZ"

Aras paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek başka bir partiye geçmem düşünülemez. Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın gururu veya utancı olacaktır. Sonuç olarak, halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem budur."

İşte Aras'ın o paylaşımı;

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

