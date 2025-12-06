Haberler

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li başkan, TOGG aldı

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li başkan, TOGG aldı
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen daha sonra bu iddiaları kendi ağzından yalanlayan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yerli otomobil TOGG'u aldı.

Ak Parti'ye geçeceği iddialarını geçtiğimiz aylarda sert bir dille yalanlayan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yerli otomobil Togg'u teslim aldığını duyurdu. Köksal, paylaşımında Atatürk milliyetçiliğinin yerli üretimi desteklemek olduğunu vurguladı.

BURCU KÖKSAL'DAN YERLİ ÜRETİME DESTEK

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yerli ve milli otomobil TOGG T10X modelini satın aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından aracının teslim edildiği anları paylaşan Köksal, "Türk mühendislerine duyduğumuz güvenle TOGG T10X marka aracımızı teslim aldık" ifadelerini kullandı.

Köksal, paylaşımında Atatürk milliyetçiliğinin yerli üretimi desteklemek olduğuna vurgu yaparak, "Atatürk Milliyetçisiyim. Atatürk milliyetçiliği yerli üretimi destekleyip ülkesini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmayı hedefler. Türkiye Cumhuriyetimizin üretimi olan TOGG gibi birçok marka aracımızın üretilmesi dileğiyle…" sözlerine yer verdi.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Köksal hakkında geçtiğimiz aylarda CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialar ortaya atılmış, Başkan Köksal ise bu iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Köksal, "Hiçbir yere gitmiyorum. İftiraları çürüte çürüte mücadeleme devam ediyorum. 37. Kurultay'dan beri huzurlu bir günüm olmadı. Ömrümü verdiğim partimden gelen saldırılara ne diyeceğim?" sözleriyle dikkat çekmişti.

