AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı

Ak Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde Selihan Dicle Şimşek Battal yeniden partinin il kadın kolları başkanlığına seçildi.

Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki kongrede konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Ataseven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kadınların 23 yıldır toplumun her alanında olduğu gibi siyasette yer aldığını söyledi.

Ataseven, AK Parti Kadın Kolları'nın 5,5 milyonu aşan üyesiyle dünyada ve Türkiye'de birçok siyasi partinin toplam üye sayısından daha fazla teşkilatlanmaya sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kongrelerde partimiz geçmişin tecrübelerinden faydalanarak geleceğin yenilikleriyle buluşmaktadır. İnsanı her zaman merkeze alan AK Parti, kadını ve aileyi güçlendiren politikaları temel gayesi olarak görmüştür. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.' anlayışıyla partimiz kurulduğu günden bugüne eğitim, temel haklar, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılım başta olmak üzere kadınlar için pek çok kazanımı hayata geçirmiştir."

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise kadın kollarının, her seçimde sahadaki çalışmalarıyla, AK Parti ve demokrasinin tehlikeye düştüğü zamanlarda güçlü iradeleriyle partilerinin yanında yer aldıklarını vurguladı.

2002 yılında Yalova Kadın Kollarının kurucu başkanlığını da yaptığını belirten AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da kadın kollarının kendisi için umut, alın teri, heyecan ve elleriyle büyüttüğü kutsal davası olduğunu ifade etti.

Dünyadaki gelişmelere de değinen Akyol, "Kovid salgınları, Rusya savaşı üçüncü yılına giriyor. 13 yıldır Suriye'deki mezalim, işkence Elhamdülillah yeni bitti. Bunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın, ekibinin, dışişleri, milli savunmanın çok çok büyük katkıları var. İnşallah Gazze'deki, Filistin'deki zulüm de sona erdi. Bunları da imzalayarak karar aldıktan sonra orası da barış içerisinde olacak ve bu süreci de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası tek liste ile gidilen seçimde, AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal tekrar seçildi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve partililer katıldı.