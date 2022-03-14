AK Parti ve MHP'den dikkat çeken kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları rafa kalktı

AK Partili Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te yaptığı basın toplantısında Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni açıkladı. Yazıcı, teklife ilişkin şunları söyledi:

"9 maddesi seçimlerin temel hükümleri, 1 maddesi mahalli idareler seçimiyle ilgili. Teklifimizin birinci maddesiyle seçim barajını yüzde 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz. İkinci maddesiyle, kelime düzeltmeleri yapıp 'İttifakın aldığı oy toplamı barajı geçtiği takdirde milletvekili hesabı ve dağılımı partilerin oy sayısı dikkate alınarak yapılır' deniliyor.

MECLİS'TE GRUP OLMA KOŞULU TARİH OLUYOR

Teklifin üçüncü maddesiyle, siyasi partilerin seçimlere katılmalarına ilişkin TBMM'de grup bulundurma koşulunu çıkarıyoruz ve örgütlenme oranında kongre işlemlerinin yapmış olmasının aranmasını öngörmüş oluyoruz. Beşinci maddesiyle il seçim kurulunun ilişkin düzenleme mevcut. İl seçim kurulunun birinci sınıf hakimler arasından kura ile belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi içerir. Altıncı maddesiyle, benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için öneriyoruz.

1 YIL ÖNCEKİ SEÇMEN KÜTÜĞÜ BAZ ALINACAK

Yedinci maddesiyle, 'Sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti, bir başka parti üyesini sandık üyesi olarak gösteremez' fıkrasını ekliyoruz. Sekizinci maddesiyle mahalli idareler seçiminde yerleşim yeri adresine göre oluşturulan 1 yıl önceki seçmen kütüğüne göre yapılır düzenlemesi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE UYUM DÜZENLEMESİ

Dokuzuncu maddesiyle, 'Adresi kapanmış olması sebebiyle, sistemde gözükmeyenler son seçmen olduğu yerde devam eder' fıkrası ekleniyor. Onbirinci maddesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum düzenlemesi yapıyoruz."

"SEÇİM BARAJI DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR"

MHP'li Yıldız ise açıklamasında, "Ülkemizde seçimler uzun yıllardır yerleşmiş uygulamalar çerçevesinde yapılmaktadır. Temsilde adalet ve yönetimde istikrar her zaman mümkün olmamıştır. Bu değişiklikle bu kavramların dengelenmesi için çaba gösterilmiştir" dedi.

"Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi önerilmiştir" diyen Yıldız, şunları ifade etti: "Böylelikle temsilde adaletin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 12 Eylül'den sonra sisteme dahil edilen seçim barajı değiştirilmektedir. Partilerin seçimlere katılabilmesi için TBMM'de grup oluşturmaları yeterli görülmektedir. Demokrasi örgütlü toplum demektir. Siyasi partilerin örgütlülüğü demokrasinin yaygın ve katılımcı olmasının önünü açmaktadır. Teşkilatlanma ve kongre şartı yeterli olmaktadır. Salt grup kurmak, seçime katılmak için yeterli görülmemiştir. İl ve ilçe seçim kurulu heyetlerinin hakimler tarafından şeffaf bir şekilde kura ile belirlenmesi, seçmen kütüklerindeki sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Ülkemizin yükselen demokrasi çıtası daha da yükselecektir. Yönetimde istikrarın temsilde adalet ile güçlenmesi amaçlanmaktadır."

KANUN TEKLİFİYLE ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI RAFA KALKTI

Ak Parti ve MHP'li vekillerin canlı yayında detaylarını paylaştıkları seçim kanunu ile muhalefetin son dönemde sık sık çağrıda bulunduğu erken seçim tartışmaları da rafa kalkacak. Çünkü Anayasa'nın 67. maddesine göre "Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz" ifadesi yer alıyor.

MHP'Lİ VEKİL CANLI YAYINDA DA AKTARDI

Dikkat çeken detayı canlı yayında da aktaran MHP'li Feti Yıldız şu ifadeleri kullandı; "Anayasa'ya göre kanun yürürlüğe girdikten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz. Erken seçim tartışmalarına son verilmiştir."