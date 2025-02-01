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AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'a Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'a Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor
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Van'da AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi sonrası İl Başkanı seçilen Abdulahat Arvas'a, Sivil Toplum Kuruluşları, aşiret reisleri ve halkın çeşitli kesimlerinden tebrik ziyaretleri gerçekleşiyor. Arvas, yeni yönetimle birlikte herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışı içinde olacaklarını belirtti.

Adalet ve Kalkınma Partisi Van 8. Olağan Kongresinde İl Başkanı seçilen Abdulahat Arvas'a tebrik ziyaretleri yoğun katılımla sürüyor.

Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, aşiret reisleri, iş adamları, il dışından gelen heyetler ve halkın her katmanından gelenler AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas'a tebriklerini ileterek, başarı dileklerinde bulunuyor. Bir haftayı aşan zaman içinde gelen tebrikleri makamında kabul eden Arvas, halkın bu teveccühü bizi hizmet için heyecanlandırıyor diyerek, "Tüm toplumu temsil eden yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yepyeni bir duruş ve kararlılık göstererek, herkesi kucaklayan ve gönüllere dokunan bir hizmet anlayışı içinde olacağız" dedi.

Tebrik için gelenlerin bu yönetim kadrosundan duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini belirten Arvas, "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacagiz. Biz Van'da yaşayan herkesin derdini dinleyerek onlarla birlikte umuda ve güzel bir geleceğe imza atacağız. Tebrik için gelen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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