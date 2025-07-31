AK Parti, 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu İçin 21 Milletvekili Belirledi

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona partisinden üye olacak 21 milletvekilinin isminin Meclis Başkanlığına bildirildiğini açıkladı.

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de kurulacak komisyonda görev alacak milletvekilleriyle ilgili isimler istendiğini, AK Parti'ye 21 üyelik düştüğünü hatırlattı.

Komisyon üyeliklerine yönelik bildirim için saat 17.00'ye kadar süre verildiğini belirten Güler, komisyona partilerinden üye olacak 21 milletvekilinin Meclis Başkanlığına bildirildiğini ifade etti.

Güler, üye milletvekillerinin belirlenmesindeki yöntemi anlatarak, Marmara Bölgesinden 4, Karadeniz Bölgesinden 2, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden 3'er, Ege Bölgesinden 1, Akdeniz Bölgesinden 5 milletvekilinin komisyonda yer alacağını kaydetti.

Komisyon üyesi olacak milletvekillerinin isimlerini açıklayan Güler, üyelerin hukukçu ve siyaset bilimci milletvekilleri arasından belirlendiğini dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda komisyonun önemli çalışmalar yapacağını vurgulayan Güler, "AK Parti Grubu olarak en üst seviyede komisyon çalışmalarına destek vereceğimizi ifade etmiştik. Ülkemize, milletimize yarar getirecek her türlü çalışmanın yanında olacağız. En üst seviyede destekleyeceğiz. Meclis Başkanı'mız, önümüzdeki hafta ilk toplantıyı yapmak suretiyle çalışma ve usul esasları belirleyecektir." diye konuştu.

Komisyon üyelerinin belirlenmesindeki kriterlerin sorulması üzerine Güler, temsiliyetin önemli olduğunu, her bölgeden milletvekili olmasına dikkat edildiğini söyledi.

"Komisyon, hızlı ve yoğun bir çalışma ortaya koyacak"

Güler, komisyonun süresinin belli olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Komisyon, Meclis açılana kadar ya da açıldıktan sonra birkaç hafta gecikebilir, kısa zaman içerisinde hızlı ve yoğun bir çalışma ortaya koyacak. Komisyonda yapılacak çalışmalar teklif ve öneri haline getirilecek. Burası ihtisas komisyonu, kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon gibi çalışmayacak. Yapacağı çalışmaların sonucunda kanun teklifi önermeleri, hangi alanda çalışma yapılacağına dair teklifler, öneriler olacak. Daha sonra da yasa teklifi haline getirilmek suretiyle ilgili çalışmalar yapılacak. İdari düzenleme yönü de olabilir. Usul ve esaslarla, yönetmeliklerle ilgili hususlar da olabilir. Terör örgütünün silahını bırakması, bunun tespiti, silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi ve kapsam içerisinde bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Devamında da yapılacak komisyon çalışması içerisinde sürece dair bu husus değerlendirilmiş olacak."

Komisyonun ismiyle ilgili soru üzerine Güler, bu konuyu komisyonun değerlendireceğini belirtti.

Güler, kararların nasıl alınacağına yönelik soruya karşılık, kararlarda nitelikli çoğunluğun aranmasını kendilerinin de arzu ettiğine işaret etti.

Komisyonun kurulma aşamasından itibaren nitelikli çoğunluğu desteklediklerinin altını çizen Güler, esas amacın bütün parti gruplarının benimsediği çalışmayı ortaya koymak olduğunu kaydetti. Abdullah Güler, toplantıların basına kapalı yapılacağını bildirdi.

AK Parti'den komisyonda üye olacak 21 milletvekilinin isimleri şöyle:

Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu.