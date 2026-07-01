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AK Parti Terme İlçe Başkanlığı'nda bayrak değişimi: Başkan Mümin Osman Ertan oldu

AK Parti Terme İlçe Başkanlığı'nda bayrak değişimi: Başkan Mümin Osman Ertan oldu
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AK Parti Samsun İl Başkanlığı, Terme İlçe Başkanlığı görevine Mümin Osman Ertan'ın atandığını duyurdu. İl Başkanı Mehmet Köse, görev değişiminin bayrak yarışı olduğunu vurguladı.

Ak Parti Samsun İl Başkanlığı, Terme İlçe Başkanlığı görevinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yürütülen istişareler sonucunda Terme İlçe Başkanlığı görevine Mümin Osman Ertan atandı.

Ak Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti teşkilatlarındaki görev değişimlerinin birer bayrak yarışı olduğuna dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Köse, atama kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yapılan istişareler neticesinde Terme İlçe Başkanlığımıza Mümin Osman Ertan atanmıştır. AK Parti ailesinde bayrak değişimi birlik, beraberlik ve kardeşlik kültürü ile gerçekleşir. Bu vesileyle görevi devreden kıymetli dava arkadaşımız İsa Baş'a bugüne kadar göstermiş olduğu gayret, samimiyet ve özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, partimize, davamıza ve Terme'mize yaptığı katkılar için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Yeni İlçe Başkanımız Mümin Osman Ertan kardeşime de bu kutlu görevin hayırlı olmasını diliyor, Teşkilat Başkanlığımızın tensipleriyle üstlendiği bu vazifede üstün başarılar temenni ediyorum. Rabbim birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, Terme'mizde daha büyük başarılara imza atmayı nasip eylesin." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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