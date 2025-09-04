AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması

Ak Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "106 yıl önce bizlere bu vatan topraklarını emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o gün ona eşlik edenlerin emanetini, büyük bir gururla taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Sivas'taki Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü töreninde konuşan Güler, kongrenin yıl dönümünün hayırlı olmasını diledi.

Ağustos ayının zaferlerle taçlandırıldığını söyleyen Güler, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin manasının çok daha farklılık arz ettiğini belirtti.

Bölgenin çok farklı riskler altında olduğunu aktaran Güler, "Katil ve soykırımcı İsrail, mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi zalimce, gaddarca katletmeye devam ediyor." diye konuştu.

Güler, 106 yıl önce Sivas'ta "manda ve himaye kabul edilemez", "Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz" gibi önemli kararların alındığını hatırlatarak, Sivas'ın bugün de savunma sanayine önemli hizmetler verdiğini ifade etti.

Sivas Kongresi'nde alınan kararların tam karşılığının sağlandığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz ve ulusal güvenliğimiz açısından dünyanın dört büyük, tecrübeli, savaşan, güçlü ordusu diye yazıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ilk sıralara yazılıyor. Göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle hem karada hem denizde hem havada gurur duyuyoruz ve gurur duymaya devam edeceğiz. 106 yıl önce bizlere bu vatan topraklarını emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o gün ona eşlik edenlerin emanetini, büyük bir gururla taşımaya devam edeceğiz."

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcı Ulaş Karasu, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da yaptıkları konuşmalarda kongrenin önemine dikkati çekti.

Programa, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve diğer protokol üyeleri katıldı.