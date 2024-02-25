AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor

ESKİ REFAH PARTİLİ YILMAZ, ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ile Yiğit Onur Kaya geçtiğimiz hafta dünyaevine girmişti. Gelin ve damadın nikah şahitliklerini yapan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın düğünde yaptığı konuşma tepki çekmişti.

"OSMANLI'YI SÜREN SOYSUZLARI LANETLE ANIYORUM"

Yılmaz, " Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum. Bugün elhamdülillah böyle bir ailenin düğününde birlikteyiz" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef almıştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KIŞKIRTICI BEYANLARIN TÜMÜNÜ REDDEDİYORUZ

Yılmaz'a bir tepki de AK Parti'den geldi. Adana'da konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, isim vermeden Yılmaz'ın sözlerine atıfta bulundu. Çelik şunları söyledi: "Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"TOPLUMDAKİ FAY HATLARINI TETİKLEMEK ÜZERE YÖNLENDİRİLMİŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Dini değerlerimizle, geleneklerimizle ilgili ortaya koyulan birtakım kışkırtıcı beyanların, özellikle seçilmiş cümlelerin toplumdaki birtakım fay hatlarını tetiklemek üzere yönlendirilmiş olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tüm bunların karşısındayız. Bunlarla mücadele etmek konusunda yüksek bir iradeye sahibiz."